미국 전역서 마틴 루서 킹 추모…더 커진 反트럼프 구호

미국의 흑인 인권운동가인 마틴 루서 킹 주니어(1929∼1968년) 목사를 기리는 기념행사가 15일(현지시간) 미국 전역에서 열렸다.

킹 목사의 생일(1월 15일)을 기념하는 '마틴 루서 킹 목사의 날'은 연방 공휴일이다. 올해는 킹 목사가 암살당한 지 50주년이기도 하다.

특히 도널드 트럼프 대통령의 이른바 '거지소굴'(shithole) 발언으로 촉발된 인종주의 논란과 맞물려 트럼프 대통령을 성토하는 목소리가 어느 때보다 높았다고 미 언론들은 전했다.

킹 목사가 생전에 평소 설교했던 고향 애틀랜타의 에벤에셀 침례교회에서는 수많은 신도가 모인 가운데 공식 기념행사가 진행됐다.

딸인 버니스 킹 목사는 "모든 문명과 인류는 아프리카의 땅에서 비롯됐다"면서 "우리는 모두 하나의 민족, 하나의 국적, 하나의 핏줄, 하나의 운명체"라고 말했다고 AP통신은 전했다.

이어 "아버지의 유산을 반영하지 않으려는 그 한사람보다는 우리 모두의 목소리가 더 커야 한다"며 우회적으로 트럼프 대통령을 비판했다. 버니스 킹은 자신의 트위터에 "아름다웠던 순간"이라며 킹 목사 생전의 가족사진을 올리기도 했다.

에벤에셀 교회의 라파엘 월녹 목사도 '침묵은 곧 배반을 의미한다'는 킹 목사의 발언을 상기시키면서 인종주의에 대항하는 목소리를 적극적으로 내야 한다고 강조했다. 그러면서 "트럼프 시대가 킹 목사의 유산을 공격하고 있다"고 지적했다.

킹 목사의 아들 마틴 루서 킹 3세는 수도 워싱턴D.C.의 기념행사에 참석해 "사악한 시대"라며 "우리의 대통령이 권력을 갖고 인종주의를 실천하고 부추기고 있다는 게 문제"라고 말했다.

킹 3세는 "위험한 권력이고, 위험한 자리이며, 우리는 그것을 참을 수 없다"고 강조했다.

소셜미디어에는 킹 목사의 이름 이니셜을 뜻하는 해시태그 '#MLK', '#MLKDay'를 단 추모글들이 잇따라 올라왔다.

킹 목사의 뜻을 기리는 추모행진도 미국 각지에서 동시다발적으로 진행됐다. 특히 텍사스 주 샌안토니오에서는 2만~3만 명의 시민들이 2.75마일(4.4km) 구간을 행진했다. CNN방송은 "가장 큰 규모의 행진"이라고 전했다.

킹 목사는 1968년 암살로 39세의 젊은 나이에 생을 마감하기 전까지 인종차별 철폐 및 평등을 위한 비폭력 투쟁을 이끌어 온 흑인 지도자로, 연방정부는 매년 1월 셋째 주 월요일을 공휴일로 지정해 그의 업적을 기리고 있다.

