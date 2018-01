도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) "북한 김정은 노동당 위원장과 (대화 테이블에) 앉을 것이다. 그러나 그렇게 앉는다고 해서 문제를 해결할 수 있을지, 어떤 의미 있는 결과로 이어질지는 확신하지 못한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 로이터통신과 한 인터뷰에서 이같이 말하고 "그들(북한)은 25년간 대화를 했지만, 우리의 전임 대통령들을 이용했다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 북한 미사일의 미 본토 타격 능력에 대해 "그들은 아직 거기까지 도달하진 않았지만 가까워졌고, 매일 가까워지고 있다"고 밝혔다.

그는 '북한에 대해 제한적인 선제타격을 검토하고 있느냐'는 질문에는 "우리는 매우, 매우 어려운 포커게임을 하고 있다"면서 "우리의 패를 보여주고 싶진 않다"며 더 이상의 언급을 피했다.

