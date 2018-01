남북, 서해 軍통신선 완전복구…정상가동 시작

우리 군 당국이 남북 군사당국회담을 앞두고 교신 창구인 서해지구 군 통신선 전화용 동케이블 복구작업을 마친 것으로 확인됐다.



군 관계자는 18일 "어제 오전 11시 2분 부로 서해지구 군 통신선 동케이블이 완전 복구돼 정상 가동에 들어갔다"고 밝혔다.



북한이 2016년 2월 우리 정부의 개성공단 가동 중단에 반발해 단절했던 서해 군 통신선은 최근 남북 대화 국면을 맞아 북측이 재개통했지만, 교신이 원활하게 되지 않아 복구작업을 해왔다.



남측에서 북측으로 보내는 신호는 수신됐으나 북측에서 남측으로 보내는 신호가 수신되지 않은 게 문제였던 것으로 알려졌다.



서해 군 통신선은 광케이블 3회선과 이를 보조하는 동케이블 3회선으로 구축됐는데 현재 연결된 것은 전화용 동케이블 1회선뿐이다.



전화용 동케이블 복원작업을 마침에 따라 남북 군 당국은 원활하게 대화를 주고받을 수 있게 됐다. 양측은 전화용 동케이블로 교신을 주고받으며 동케이블 상태를 최종적으로 점검 중인 것으로 알려졌다.



국방부는 최종 점검을 마치고 오는 20일부터는 과거 서해 군 통신선이 정상 가동되던 때와 같이 오전과 오후 1차례씩 시험통신을 할 방침이다. 최근 서해 군 통신선 재개통 이후 남북은 동케이블 점검을 위해 매일 4차례 시험통신을 해왔다.



서해 군 통신선 복구작업이 완료됨에 따라 남북 군 당국은 본격적으로 군사당국회담 준비를 위한 교신을 주고받을 수 있게 됐다. 팩스용 광케이블은 끊겨 있어 남북이 문서를 주고받으려면 판문점 연락 채널을 사용해야 한다.



남북은 지난 9일 군사적 긴장 완화를 위한 남북 군사당국회담을 개최하는 데 합의했지만, 아직 일정도 잡지 못한 상태다.



남북 "한반도기 앞세워 공동입장" 합의
北 마식령 스키장서 올림픽 경기 열릴까?
강경화 "남북대화는 매우 생산적이고 긍정적"

