민주당, 지방선거 준비 돌입…"현역의원 기초단체장 출마 금지"

더불어민주당은 6.13 지방선거 및 재보선 공천과 관련, 성(性) 관련 범죄자에 대해서는 아예 공천을 배제키로 했다.



또 기초단체장 후보도 전략공천을 할 수 있도록 관련 규정을 변경하기로 했다.



민주당은 24일 지방선거기획단 회의를 열고 이같이 의결했다고 백혜련 대변인이 브리핑을 통해 밝혔다.



민주당은 회의에서 △성폭력·성매매 등 성 관련 범죄로 처벌받은 경우 △최근 10년 이내 2회 이상 음주 운전을 한 경우 △후보자 본인이 병역법 위반으로 처벌받은 경우 △조세 관련법 위반으로 금고 및 집행유예 이상 처벌을 받은 경우 공직선거 예비후보자 자격을 부여하지 않기로 했다.



백 대변인은 "청와대 고위공직자 인사검증 7대 기준을 당에도 반영하는 것을 원칙으로 했으나 위장전입이나 연구 부정행위, 재산증식 문제 등은 당이 검증할 방법이 없어서 적용이 어렵게 됐다"고 말했다.



이어 "해당 검증 기준에 걸리면 공직 선거 후보자 검증위원회에서 부적격 처리가 되기 때문에 민주당(간판)으로는 예비후보로서의 자격도 받지 못하게 된다"고 말했다.



"靑 출신도 경선이 기본…재보선, 임박해 결정되면 전략공천 가능성 높다"



민주당 지방선거기획단은 또 광역단체장 외에 기초단체장 후보자에 대해서도 전략공천을 할 수 있도록 관련 규정을 개정키로 의견을 모았다.



다만 전략공천 방법 등은 추후 논의키로 했다.



김영진 전략기획위원장은 이날 기자들과 만나 "지방의원에 대해서는 현행대로 전략공천을 하지 않기로 했다"면서 "전략공천은 지역과 협의되지 않는 사람을 꽂는 식이 아니라 지역 의견 등을 수렴해 진행할 것"이라고 말했다.



이어 그는 청와대 출신 인사들의 전략공천 문제에 대해 "기본적으로는 당헌·당규에 입각해서 경선을 하는 것이 타당하다"고 말했다. 또 6·13 지방선거와 함께 진행되는 재보선에 대해서는 "현재까지 재보선이 예고된 지역은 경선으로 진행하는 것이 원칙이지만 선거가 임박해 결정된 지역은 전략공천으로 갈 가능성이 크다"고 말했다.



지방선거기획단은 경선 룰에 대해서도 논의했다.



백 대변인은 "현역 의원이 임기를 못 채우고 출마할 경우 감점하는 당규를 포함, 가·감점제도는 큰 변동은 없을 것 같다"고 말했다.



이와 함께 민주당은 현역 국회의원이 의원직을 사퇴하고 기초단체장에 출마하는 것은 금지키로 했다. 김 전략기획위원장은 "집권여당으로 1당 지위가 붕괴하면 후반기 국회 운영에 결정적 어려움이 있게 된다"면서 "의원직을 사퇴하고 기초단체장에 나가려는 분들이 있어서 안 된다고 했다"고 말했다.



한편 민주당 전국여성위원회는 이날 국회의원회관 대강당에서 지방선거 여성 출마예정자 등이 참석한 가운데 '2018 지방선거 필승, 여성전진대회'를 개최했다.



여성위는 중앙당 지방선거기획단에 여성공천 확대 등을 요구하는 '6.13 지방선거 여성공천 실행방안 제안서'를 제출했다.



지방선거기획단인 이춘석 사무총장은 전진대회에서 인사말을 통해 "여성위가 광역단체장 중 여성 한 분을 전략적으로 공천해달라고 요구했는데 이미 3곳 정도 여성 후보가 뛰고 있어서 고민"이라고 말한 뒤 "(지방선거에서) 여성공천 30%를 의무화해야 한다. 여성 당원의 당연한 권리"라고 말했다.



우원식 원내대표는 "우리가 집권 남당이냐 집권 여당이냐, 집권 여당이다"라고 농담조로 말한 뒤 "여성 진출을 잘 만드는 것이 지방선거에서 승리하는 길"이라고 밝혔다.



김영진 "'민평당'과 공통점 많아…건강한 관계설정 필요"



더불어민주당 김영진 전략기획위원장은 24일 국민의당 통합반대파가 추진하는 신당인 '민주평화당'(민평당)에 대해 "이념적 스펙트럼으로 보면 민주당과 공통점이 더 많다고 볼 수 있다"고 평가했다.



김 위원장은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 "(민평당은) 햇볕정책의 존중과 평화, 중도개혁 이상의 개혁적 정당을 추구한다"며 이같이 말했다.



그러면서 "문재인 대통령도 (어제 민주당 원내지도부 오찬회동에서) 국민의당 의원들과 우리당이 좋은 관계로 갔으면 좋겠다고 했다"며 "건강한 관계설정이 필요할 것"이라고 강조했다.



그는 이어 "우리 당이 그분들을 다 영입한다고는 하지 않았다. 창당하고, 교섭단체를 구성해서 그 당의 정책과 노선으로 해 나가면서…"라며 "안철수·유승민 대표의 신당이 어느 수위로 구성되고 숫자(의석수)가 어떻게 될지를 보면 전체적인 방향이 나오지 않을까"라고 전망했다.



김 위원장은 민평당과의 연정 가능성에 대해선 "대상이 없어서 이야기하기 이른 것 같다"며 말을 아꼈다.



김 위원장은 또 자유한국당 홍준표 대표가 남북 대표단의 평창올림픽 개막식 한반도기 공동입장과 단일팀 구성 등을 문제 삼아 '좌파 국가주의'라고 맹비난한 데 대해선 "보수정당의 기본 지지율을 회복하기 위한 고도의 정치적 전략에 평창올림픽이 희생당하는 것 같다"고 지적했다.



그는 또 "'북풍'이 선거에 대단한 영향을 미칠 수 없다"며 "평화와 전쟁 구도에선 평화를 원하는 국민이 더 많다고 보기 때문에 큰 프레임에서 지진 않을 것"이라고 자신했다.



김 위원장은 한국당이 6월 지방선거와 개헌 국민투표 동시 실시에 반대하는 데 대해선 "20~30대가 투표를 많이 한다는 전제 하에 반대하는 거 같은데, 지방선거에서는 20~30대의 투표율이 낮고 지금 정부에 불만도 있다"면서 "(이 세대가) 반드시 민주당을 지지하진 않는 것 같다. 과도한 우려"라고 설명했다.



그는 이밖에 부동산 보유세 강화 논의와 관련해선 "1가구 3주택 보유세 부분에 대해선 강화해 나간다는 입장이 있지만, 1가구 고가 주택에 대해선 원칙이 확정되지 않았다"고 밝혔다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

