이재만 "朴, 국가 위해 열심" 법정서 울음…특활비 증언 거부

박근혜 정부 '문고리 3인방' 가운데 한 명인 이재만 전 청와대 총무비서관이 청와대 재직 시절에 받았다는 명절·휴가 격려금에 관한 증언을 거부했다.



이 전 비서관은 서울중앙지법 형사합의22부(김세윤 부장판사) 심리로 25일 열린 박 전 대통령의 속행 공판에 증인으로 나와 2013∼2015년 3년간 명절·휴가비 내역을 최순실씨에게 알려줬느냐는 검찰 질문에 "지금 국정원 특활비 재판을 받고 있으므로 진술하지 않겠다"며 증언거부권을 행사했다.



그는 국정원 자금으로 매월 5천만∼2억 원을 받아 온 혐의로 지난달 기소돼 재판을 받고 있다. 검찰은 이 전 비서관이 박 전 대통령으로부터 받은 명절·휴가비의 출처가 국정원의 특수활동비에 해당한다고 보고 있다.



이 전 비서관 등 이른바 '문고리 3인방'이 국정원 특활비에서 명절·휴가 격려금을 받았다는 단서는 검찰이 확보한 최씨의 자필 메모에서 나왔다. 박 전 대통령이 국정원 특활비를 쓰는 과정에도 최씨가 개입한 증거라고 검찰은 파악했다.



검찰은 이 전 비서관이 증언거부권을 행사하자 "조사를 받을 때 '최씨에게 알려준 사실이 없다'고 진술한 것이 사실이냐"고 캐물었다. 이 전 비서관은 "그 부분에 대해 검찰에서 말한 적이 있다. 이 자리에서 따로 말하지 않겠다"고 답했다.



이 전 비서관의 검찰 진술은 메모 작성 경위에 대해 "이재만의 설명을 메모 형식으로 기재한 것"이라는 최씨 측의 주장과 상반된다.



최씨의 변호인은 앞서 최씨가 2015년 말 독일로 떠나기 전 만난 이 전 비서관에게 퇴직금도 제대로 받지 못하고 어떻게 하느냐고 걱정하자 박 전 대통령이 자신들을 적절히 챙겨주고 있다고 이씨가 말한 내용을 추후 적어둔 것이라고 주장했다.



이날 이 전 비서관은 특활비 사건 등 본인의 혐의와 직접적인 관련이 없는 질문에는 증언했고, 박 전 대통령을 언급하며 울음을 터트리기도 했다.



그는 "대통령이 저에게 '우리가 지금 고생하더라도 정말 최선을 다해 열심히 하자'는 말을 했다"며 "(박 전 대통령이) 국가의 미래를 위해 열심히 하셨던 것으로 기억한다"고 흐느꼈다.



또 업무보고를 위해 박 전 대통령의 관저에 갔던 일을 거론하면서 "보고를 하러 갔을 때 최순실씨가 저희들(이재만·안봉근·정호성)끼리 있으면 들어와서 과일을 같이 먹었던 기억이 있다"며 "대통령께 보고를 드리는 곳에 대통령의 의상이 있었는데 최씨가 들어와서 갖고 나가기도 했다"고 말했다.



이어 "최씨가 일방적으로 비서관들에게 이야기하거나 야당 정치인을 비판했다고 검찰에서 진술한 것이 사실인가"라고 검찰이 묻자 "최씨가 정치 이야기를 하는 경우가 있었다"고 답했다. 이어 "최씨가 정치 기사에 대해 관심이 있었다. (최씨가) 얘기를 하면 저는 주로 들었다"고 덧붙였다.



이 전 비서관은 최씨가 박 전 대통령에게 사적인 부탁을 할 정도의 관계였는지에 대해 "최씨가 굉장히 깍듯했다"며 "대통령은 공과 사가 분명한 분이기 때문에 어렵지 않겠나 생각한다"고 말했다.



또 박 전 대통령의 삼성동 사저 관리에 대해서도 "최씨가 아닌 박 전 대통령이 했을 것"이라고 증언했다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

