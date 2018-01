삼성전자 사상 첫 주식 액면분할…액면가 5000원→100원

삼성전자는 31일 이사회를 열고 주주가치 제고를 위한 방안의 하나로 50대 1의 주식 액면분할을 결의했다.



이에 따라 발행주식의 1주당 가액이 5000원에서 100원으로 변경됐다. 주가가 250만 원이라면 5만 원으로 낮아지는 셈이다. 보통주식의 총수는 기존 1억2838만6494주에서 64억1932만4700주로 늘어난다.



이번 결정은 오는 3월 23일로 예정된 정기 주주총회 안건으로 상정돼 최종 결정될 예정이다. 삼성전자가 주식 액면분할을 단행한 것은 이번이 처음이다.



이번 결정은 '대장주'로 불리는 삼성전자의 주가가 너무 높아 일반 투자자들이 사기에는 부담이 크다는 지적이 지속적으로 제기된데다 지난해 주가가 많이 오른 것도 감안된 것으로 알려졌다.



삼성전자는 이날 결정에 대해 "액면분할을 실시할 경우 더많은 사람들이 삼성전자 주식을 보유할 기회를 갖게 되고, 올해 대폭 증대되는 배당 혜택도 받을 수 있을 것"이라고 설명했다.



특히 "투자자 저변 확대와 유동성 증대 효과 등 주식거래 활성화에 기여하고,이를 통해 장기적인 관점에서 기업가치 증대에도 도움이 될 것"이라고 강조했다.



이와 함께 삼성전자는 지난해 4차례에 걸쳐 보통주 330만2000주, 우선주 82만6000주를 매입해 소각했으며, 이를 위해 총 9조2000억 원을 집행했다고 밝혔다.



또 지난해 4조8천억원 규모의 배당을 계획했으나 이를 상향조정해 지난해 이익현금흐름(FCF)의 50%에 달하는 5조8천억원 전액을 배당으로 지급하기로 했다. 이는 전년 대비 46% 늘어난 액수다.



이에 따라 삼성전자 이사회는 이날 보통주 2만1500원, 우선주 2만1550원의 주당 기말 배당을 결의했다.



회사 관계자는 "지난해 10월 보다 합리적이고 예측 가능성을 높인 2018~2020년 주주환원 정책을 발표했다"면서 "이에 맞춰 3년간 잉여현금흐름의 최소 50%를 주주환원 재원으로 활용하고, 배당은 매년 9조6000억 원 수준을 지급할 계획"이라고 설명했다.

