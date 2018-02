'DJ 뒷조사' 이현동 前국세청장 10시간 조사…구속영장 검토

이명박 정부 시절 국가정보원과 손잡고 김대중 전 대통령을 뒷조사하는 비밀공작에 관여한 의혹을 받는 이현동(62) 전 국세청장이 10시간여에 걸친 검찰 조사를 마치고 1일 새벽 귀가했다.

서울중앙지검 특수2부(송경호 부장검사)는 전날 오후 2시 이 전 청장을 피의자 신분으로 소환해 이날 오전 0시 30분께까지 조사했다. 검찰은 그가 어떤 경위로 국정원의 대북 공작금을 수수하고 공작에 관여했는지 등을 캐물었다.

이명박 정부 시절인 2010∼2013년 국세청장을 지낸 이 전 청장은 국세청 차장이던 2010년께 국정원으로부터 대북 공작금 수천만 원을 받고 김 전 대통령의 해외 비자금 의혹을 뒷조사하는 비밀공작 '데이비드슨'에 협조한 혐의를 받는다.

검찰은 당시 이명박 대통령 당선인 인수위원회, 청와대 파견근무 경력 등으로 국세청 내 '실세'로 통하던 이 전 청장을 고리로 국정원과 국세청 극소수 직원이 김 전 대통령 및 주변 인물의 현금 흐름 등을 추적했다고 보고 공작에 참여한 직원들을 최근 소환 조사했다.

특히 검찰은 김 전 대통령의 미국 비자금 관련 단서를 잡기 위해 미국 국세청(IRS) 소속 한국계 직원에게 정보 구입비 명목으로 거액의 공작금이 전달됐다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.

다만, 국정원은 2년여 동안 비자금 풍문을 다각도로 검증했으나 결국 사실이 아닌 것으로 결론 내린 것으로 전해졌다.

검찰은 이 전 청장의 진술 내용 등을 검토한 뒤 구속영장을 청구하는 방안을 검토할 방침이다.

대북 공작금 10억원 가량을 빼돌려 김 전 대통령, 노무현 전 대통령의 비위 풍문 확인 공작을 벌인 의혹을 받는 국정원 최종흡 전 3차장과 김승연 전 대북공작국장은 전날 밤늦게 구속됐다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

