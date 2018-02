국민의당 안철수 대표는 4일 국회 의원회관에서 중앙위원회를 열고 바른정당과의 합당 여부를 묻는 전당원투표를 실시하도록 하는 당헌 개정안을 통과시켰다.

'이중당적' 문제로 전당대회 개최가 어려워지자 전당원투표 후 중앙위에서 이 투표 결과를 추인하는 방식으로 전대 의결을 대체하는 셈이다.

앞서 안 대표는 지난달 31일 당무위를 소집해 당헌에 '전대를 개최하기 어려운 상당한 사유가 있는 경우 전당원투표로 결정하며, 중앙위 추인을 받아야 한다'는 내용 등을 추가하는 방향으로 개정안을 발의했으며, 이날 중앙위에서 이를 의결했다.

국민의당은 8~10일 전당원투표를 실시한 뒤 11일 중앙위원회에서 이를 추인하고, 13일 바른정당과 통합 전당대회를 거쳐 합당을 마무리할 것으로 예상된다.

