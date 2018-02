MB, 예정대로 평창 동계올림픽 개회식 참석

이명박(MB) 전 대통령이 예정대로 평창동계올림픽 개회식에 참석하기로 했다.



자신을 향한 검찰의 전방위 수사의 강도가 높아지는 상황에서 올림픽에 불참할 것이라는 예상을 깨고 참석 결정을 고수한 것이다.



이 전 대통령 비서실은 8일 입장문을 통해 "세 번의 도전 끝에 유치를 이뤄낸 지구촌 축제가 성공하기를 기원하는 마음으로 참석을 결정했다"고 말했다.



또 다른 이 전 대통령 측 인사는 <연합뉴스>와의 통화에서 "전직 대통령으로서 대의적인 측면에서 올림픽에 참석하는 것이 맞는다고 판단했다"고 밝혔다.



이 전 대통령은 지난달 31일 청와대로부터 초청장을 받았을 당시만 해도 개회식에 참석하겠다는 입장이었다.



그러나 검찰 수사가 진행되고, '국정원 뇌물의 주범은 이 전 대통령'이라는 내용의 검찰 수사 내용 등이 공개되면서 불참 가능성이 제기됐다.



한쪽에서는 올림픽 개회식 초청을 해놓고, 다른 한쪽에서는 검찰 수사로 망신을 주고 있는데 무엇하러 개회식에 참석하느냐는 것이다.



실제로 참모진 내부 회의에서는 이 전 대통령이 개회식에 참석하지 말아야 한다는 견해가 상당히 강했던 것으로 전해졌다.



이에 대해 이 전 대통령은 평창동계올림픽을 유치한 장본인으로서, 직접 국가적인 축제에 참석해 축하하겠다고 결정했다고 이 전 대통령 측 인사들이 전했다.



이 전 대통령이 이번에 평창동계올림픽 개회식에 참석하면 2015년 11월 김영삼 전 대통령 조문 이후 2년 3개월여 만에 문재인 대통령을 만나게 된다.



한편 이 전 대통령의 부인인 김윤옥 전 영부인은 개막식에 참석하지 않기로 했다.



