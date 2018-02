An Olympic’s first tonight for North and South Korea. They‘ll not just march together under a joint flag as they last did 12 years ago, they’ll play together. A united women’s hockey team. The South’s coach will pick the players, with 230 North Koreans cheering them on. Southern skiers will even train on the North slopes.



북한이나 남한에게나 올림픽에서 처음있는 일입니다. 이들은 12년전에 그랬던 것처럼 한반도기를 들고 공동입장할 뿐만 아니라 경기도 함께합니다. 여자하키팀이 그렇습니다. 남한의 코치가 선수는 선택하고 230명의 북한 응원단이 응원을 계속합니다. 남한의 스키선수들은 북한의 슬로프에서 훈련까지 합니다.



South Korea’s president said today a joint team will help reconcile old enemies. While many here in South Korea welcome a united team, elsewhere there’s skepticism about what Japan calls North Korea’s charm offensive.



남한의 대통령은 연합팀이 오랜 적과의 화해에 도움이 될 것이라고 오늘 말했습니다. 이곳 남한에서 연합팀에 찬성하는 사람들도 많지만 또 다른 곳에서는 일본이 말하는 바 북한의 주술적인 평화공세에 대한 회의적인 의견도 있습니다.



Its nuclear threat not forgotten at this summit to tighten sanctions. We will not accept the nuclear-armed North Korea. A united front here that North Korea can play Olympic Games but not nuclear games with the world.



북한의 핵위협은 제재를 강화려는 외무장관회담에서도 잊혀지지 않았습니다. 우리는 핵무장한 북한을 용납할 수 없습니다. 북한이 올림픽 게임은 할 수 있지만 전세계를 상대로 핵게임은 할 수 없다는 연합전선이 존재합니다.





모음의 사이에 오는 자음 [r]은 특히 약하고 짧고 모호한 소리 이므로 잘 들리지 않는다. 이는 누구에게나 마찬가지이고 원어민들에게도 상황은 다를게 없다. 분명하지 않은 소리이므로 안들리는게 당연하다고 할 수 있다.자음 [r]을 말할 때는 혀의 위치가 중요하다. 모음 앞의 음절을 시작하는 [r]의 발음에서는 혀의 끝부분은 잇몸의 뒤쪽, 입천장의 앞쪽으로 올리고 혀의 뒷부분은 입천장의 뒤쪽으로 올린 상태에서 다음의 모음으로 옮겨가며 힘을 주어 강하게 발음한다. 하지만 모음 사이의 [r]은 이와는 성격이 다르며 혀의 중간 부분을 순간적으로 위로 올렸다가 빠르게 다음의 모음으로 향하며 발음한다.이처럼 모음사이의 [r]은 완전한 위치를 갖지 못하고 순간적으로 끝나므로 당연히 약하고 불분명한 소리이고 청취가 어렵다. 이를 해결하기 위해서는 앞에서 설명한 방식으로 모음 사이의 [r]을 연습해보고 원어민이 말하는 모음 사이의 [r]을 몇번 반복해서 들으면서 익숙해질 필요가 있다.ring, round, realize, road, river, receiverich, ready, recent, right, reason, recognizevery, parent, marry, borrow, hurry,tomorrow, irritate, irrigate, curry, carry<평창 동계올림픽 남북단일팀>They‘ll not just march together under a joint flag as they last did 12 years ago, they’ll play together. A united women’s hockey team.last did의 [t]는 자음의 사이에서 생략된다The South’s coach will pick the players, with 230 North Koreans cheering them on. Southern skiers will even train on the North slopes. South Korea’s president said today a joint team will help reconcile old enemies.모음 앞의 [r]은 강하고 모음 사이의 [r]은 약하고 모호하다