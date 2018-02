檢 다스 비자금 수사팀 "상당규모 추가 비자금 단서 포착"

이명박 전 대통령이 실소유주라는 의심을 받는 자동차 부품업체 다스의 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 추가로 비자금을 조성한 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있다.



서울동부지검에 꾸려진 '다스 횡령 등 의혹 고발사건 수사팀'(팀장 문찬석 차장검사) 관계자는 12일 취재진과 만나 "상당한 규모의 추가 비자금 단서를 포착하고 현재 금융자료를 면밀하게 추적·감독하고 있다"고 밝혔다.



검찰은 이번 수사에서 정황이 포착된 추가 비자금은 회사 차원에서 조직적으로 조성된 비자금으로 보고 있다.



검찰은 이에 따라 김성우 전 사장과 권모 전 전무를 횡령 혐의로 입건했다고 전했다.



검찰 관계자는 또 비자금 의혹을 산 120억원의 성격 규명에 대해서는 "수사가 마무리 단계에 있다. 공소시효 문제는 극복했다고 보고 있다"며 "다스 관련자들이 성실하게 조사에 임하고 있다"고 전했다.



그는 아울러 정호영 전 BBK 의혹사건 특별검사의 '특수직무유기' 혐의에 대해서는 "공소시효 만료 전까지 면밀하게 진행해서 (기소 여부를) 결정하겠다"고 말했다.

