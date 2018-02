일본군 위안부 피해자 할머니 또 별세

경기도 광주 '나눔의 집'은 14일 일본군 위안부 피해자 김모 할머니가 별세했다고 밝혔다. 향년 88세.



나눔의 집은 "뇌졸중과 중증 치매를 앓아온 김 할머니는 오늘 새벽 6시 40분께 돌아가셨다. 유가족의 뜻에 따라 장례 절차나 신원 등은 모두 비공개한다"고 밝혔다.



김 할머니는 16살 때인 1945년 일본 오카야마로 연행돼 일본군 위안부로서 고통스러운 삶을 살았다. 해방 후 고향으로 돌아와 2012년 10월부터 나눔의 집에서 생활해왔다.



김 할머니의 별세로 일본군 위안부 피해자 생존자는 30명으로 줄었다. 올해에는 지난달 5일 숨진 임모(향년 89세) 할머니에 이어 두 번째 별세한 위안부 피해자다.

