이병모 영장에 '다스 MB것' 적시…대선 때 도곡동 땅돈 쓴 정황

이명박 전 대통령이 2007년 대통령 선거 무렵까지 도곡동 땅 판매 대금 일부를 주기적으로 가져다 쓴 정황이 검찰에 포착됐다.

검찰은 또 이 전 대통령의 재산관리인인 이병모 청계재단 사무국장의 구속영장에 이 전 대통령이 다스와 도곡동 땅의 실소유주라고 적시했다. 검찰이 이 전 대통령 관련 수사 과정에서 영장에 이 전 대통령이 다스의 실제 주인이라고 구체적으로 규정한 것은 처음이다.

21일 사정 당국에 따르면 서울중앙지검 수사팀은 이 국장으로부터 2008년 정호영 특별검사팀의 수사를 받을 때 도곡동 땅 판매 대금을 현금으로 뽑아 이상은씨에게 전달했다고 한 말은 거짓이었다는 진술을 확보했다.

2008년 정호영 특검팀은 이 국장이 2002년 7월부터 2007년 7월까지 매달 1천만∼3천만원씩, 총 15억원을 현금으로 인출해간 것에 주목하고 이 돈의 흐름을 추적했다.

이 국장은 당시 특검팀에 출석해 이상은씨가 현금 사용을 유독 선호해 도곡동 땅 매각 대금 150억원을 관리하는 계좌에서 현금을 뽑아 주기적으로 전달했다고 주장했다.

이씨도 "경주에서 사업을 하고 두 동생이 국회의원을 해 찾아오는 문중 사람, 지역 사람이 많아 접대비, 술값으로 매달 1천만원 이상이 쓰이고 나머지도 생활비로 쓰느라 월 3천만원도 모자란 지경"이라고 진술했고 특검팀은 이들의 말을 뒤집을 뚜렷한 증거를 찾지 못했다.

이상은씨와 이 전 대통령의 처남인 고 김재정씨 명의였던 도곡동 땅의 실제 주인이 이 전 대통령이라는 심증을 굳힌 검찰은 주기적으로 돈을 받아간 인물이 이상은씨가 아니라 이 전 대통령일 것으로 의심하고 수사를 벌이고 있다.

특히 검찰은 이 전 대통령의 차명 의심 재산 관리 자료에서 2007년 대선 선거캠프 급여, 외곽조직이던 안국포럼 유지비 등으로 4억원가량이 쓰인 내역을 파악하고 이 국장 등을 상대로 도곡동 땅 매각 대금이 정치 자금으로 쓰였는지 확인 중이다.

검찰은 이미 도곡동 땅의 실제 주인이 이 전 대통령이라는 관련자 진술과 자료를 다수 확보한 상태다.

또 검찰은 이상은씨 몫인 도곡동 땅 매각 대금 150억원 가운데 약 40억원이 이 전 대통령의 퇴임 전 논현동 자택 공사비로 들어갔고, 10억원은 이 전 대통령의 아들 시형씨가 가져다 쓴 것으로 파악한 상태다.

따라서 과거 정호영 특검팀이 이상은씨가 쓴 것으로 결론낸 15억원까지 이 전 대통령에게 건너간 것으로 확인된다면 도곡동 땅과 다스의 주인을 밝히는 검찰 수사는 최종적인 결론에 한층 가까워질 전망이다.

이와 관련해 검찰은 이미 지난 15일 구속된 이 국장의 구속영장에 이 전 대통령을 다스의 실소유주로 규정한 것으로 알려졌다. 구속영장에는 고 김재정씨가 이 전 대통령의 재산관리인에 불과했고, 김씨 사후에는 부인 권영미씨가 일부 재산관리인 역할을 넘겨받았다는 내용도 담긴 것으로 전해졌다.

이런 가운데 검찰은 다스의 주주 배당금이 이 전 대통령의 측근 인사에게 유입된 정황을 포착해 경위와 배경 등을 수사 중이다.

검찰은 다스의 주요 주주인 이상은씨와 고 김재정씨 일가가 받아간 것으로 돼 있는 다스의 배당금을 실제로는 이 국장이 수년간 함께 관리해온 정황을 포착했다.

검찰은 이 국장이 가진 이 전 대통령의 차명 의심 재산 자료에서 다스 배당금 관리 내역이 담긴 자료를 발견한 것으로 알려졌다.

구속된 후 다스 실소유주가 이 전 대통령이라는 진술을 내놓는 등 수사에 협조적인 태도를 보이는 것으로 알려진 이 국장은 검찰에서 이 전 대통령 측의 지시에 따라 다스 배당금을 자신이 관리한 것이라는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.

한편 검찰은 다스 실소유 의혹과 관련해 이 전 대통령이 퇴임 후 다스의 차명 지분 문제를 정리하는 내용이 포함된 문건도 최근 압수수색 과정에서 발견해 조사 중이다.

퇴임 후 계획을 뜻하는 'Post President Plan'의 약자인 'PPP'라는 제목이 붙은 이 문건에는 김재정씨 사후 다스 지분 상속 시나리오 등을 구체적으로 검토하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

이는 참여연대 등이 최근 다스 실소유주 입장에서 작성된 것으로 보인다며 검찰에 제출했던 김씨 사후 상속 시나리오 검토 문건과는 별개의 것으로 전해졌다.

