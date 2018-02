이방카 "매우 특별한 만찬으로 한국방문 시작을 장식"

도널드 트럼프 미국 대통령의 장녀 이방카 트럼프 백악관 보좌관이 23일 문재인 대통령과의 만찬 회동 후 문 대통령 내외에 대한 감사의 마음을 공개적으로 표했다.

평창동계올림픽 폐회식의 미국 정부 대표단 단장 자격으로 이날 한국을 찾은 이방카 보좌관은 트위터 글에서 "따뜻한 환대와 역사적인 청와대에서의 매우 특별한 만찬- 한국 방문의 시작을 장식한-을 베풀어주신 데 대해 문재인 대통령과 영부인 김(정숙) 여사에게 감사를 드린다"고 밝혔다.

이방카 보좌관은 같은 트위터 계정에 이날 만찬 회동장인 청와대 상춘재 앞에서 문 대통령과 찍은 사진, 문 대통령 내외와 찍은 사진, 문 대통령과 상춘재로 들어서는 모습이 담긴 사진 등 사진 3장을 함께 올렸다.

아울러 "이방카 트럼프가 올림픽 폐회식에서 명예로운 미국 대표단 대표로 참여하기 위해 한국에 도착했다"는 문구와 함께 그의 인천공항 도착 장면 동영상을 실은 미 일간 USA투데이의 트윗을 리트윗했다.

이방카 보좌관은 이날 오후 7시 30분부터 약 35분간 청와대 백악실에서 문 대통령과 비공개로 회동한 뒤 오후 8시 20분부터 문 대통령 내외가 베푼 만찬에 참석했다.

청와대는 만찬에서 유대교 신자인 이방카 보좌관을 배려해 유대식 식사법인 '코셔(Kosher)'에 따라 요리한 한식을 대접했다. 만찬장 분위기를 돋우기 위해 하우스콘서트가 진행된 가운데 메인요리로는 황토 맥반석 숙성고에서 숙성시킨 쇠고기 갈비를 참숯불에 구운 '갈비구이'와 제철 나물, 청포묵 등이 더해진 비빔밥이 테이블에 올랐다.

