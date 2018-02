검찰, MB 아들 이시형 비공개 소환…MB 소환 초읽기

자동차 부품회사 다스의 실소유주 의혹 등을 수사하는 검찰이 이명박(77) 전 대통령의 아들 이시형(40) 다스 전무를 25일 소환 조사하고 있다.



서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 휴일인 이날 오전 이 전무를 비공개로 소환해 다스의 비자금 조성 및 일감 몰아주기 의혹 등을 조사하면서 다스의 실소유주가 누구인지도 캐묻고 있다.



이 전 대통령 재임 기간인 2010년 다스에 입사한 그는 4년 만에 전무로 초고속 승진했다.



특히 그는 2013년 전후부터 이 전 대통령의 친형이자 다스 최대주주인 이상은 다스 회장의 아들 이동형 부사장을 누르고 회사 경영의 실권을 차지하면서 다스의 실소유주가 이 전 대통령이 아니냐는 의혹을 샀다.



현재 다스의 지분은 이상은 회장이 47.26%, 이 전 대통령의 처남 고 김재정씨의 아내 권영미씨가 23.6% 등을 보유하고 있으며 이 전 대통령의 몫은 표면상 없다.



검찰은 이처럼 외견상 보유지분이 없는데도 이 전 대통령이나 이 전무 측에 이익이 흘러간 단서를 다수 확보하고 이 전무를 상대로 사실관계를 조사하고 있다.



우선 이 전무를 상대로 그가 대주주인 다스 관계사 에스엠과 다온(옛 혜암) 등에 다스가 일감을 몰아주도록 해 막대한 이익을 챙긴 의혹을 추궁하고 있다.



또 다스 관계사인 금강, 다스 자회사 홍은프레닝으로부터 50억 원이 넘는 대출을 부당하게 지원받은 정황도 확인하고 있다.



이와 함께 검찰은 이영배(구속) 금강 대표 등이 금강에서 조성한 비자금 76억 원의 용처가 이 전무와 관련이 있는지도 이날 조사 과정에서 파악하고 있다.



법조계에서는 이 전무가 경영에 관여하는 다스 관계사와 다스 사이의 불법적 거래 정황이 '일감 몰아주기를 통한 회사 상속'의 전형적인 형태라는 지적이 나온다.



검찰이 이날 이 전무를 소환 조사함에 따라 이 전 대통령에 대한 직접 조사 역시 '초읽기'에 들어갔다는 관측도 나온다.



검찰은 그간 이 전 대통령에 대한 공개 소환 일시를 평창 동계올림픽 이후로 잡고 이 전 대통령의 측근과 차명재산 관리인 등을 상대로 이 전 대통령 혐의를 입증하기 위한 조사를 벌여왔다.

