'부활' 정당후원금, 정의당 1위…국민의당 꼴찌

11년 만에 부활한 중앙당 후원회의 후원금 모금액 집계 결과 정의당이 1위를 차지했다.



27일 중앙선거관리위원회에 따르면 중앙당 후원회 제도가 부활한 지난해 총 10개 정당이 후원회를 결성해 후원금을 모금했다.



10개 정당의 후원금 총 모금액은 22억5211만598원, 평균 모금액은 2억2521만 원이다.



정당별로는 정의당 후원금이 6억5410만 원으로 가장 많았다.



원내 소수정당인 정의당이 거대 정당을 제치고 후원금 1위를 기록한 것은 '개미군단'으로 불리는 일반 시민의 소액 후원과 노동조합원들의 후원 덕분으로 보인다.



정의당에 이어 현역 의원은 조원진 의원 1명뿐인 대한애국당이 5억4649만 원으로 2위를 차지했다. 대한애국당을 지지하는 이른바 '태극기 부대' 진영이 대거 후원한 것으로 풀이된다.



'100만 당원'을 자랑하는 집권 여당인 더불어민주당의 후원금이 5억159만 원으로 3위를 기록했다.



구(舊) 통합진보당의 정신을 이어받은 민중당은 3억4932만 원의 후원금을 모금해 4위를 기록했다.



이와 함께 노동당 7111만원, 지난해 3월 창당한 청년 중심 정당인 우리미래당 4449만원, 구(舊) 바른정당 4448만 원, 녹색당 1714만 원, 늘푸른한국당 837만 원, 구(舊) 국민의당 598만 원 등으로 집계됐다.



제1야당인 자유한국당은 중앙당 후원회를 설치하지 않았다.



연간 300만 원을 초과해 후원한 '고액 기부' 명단을 보면 대한애국당 44건, 민주당 23건, 우리미래당 3건, 정의당 2건, 바른정당과 늘푸른한국당 각각 1건 등으로 조사됐다.



특히 민주당에서는 문재인 대통령과 18명의 현역의원이 각각 500만 원을 기부했다.



또 대한애국당 대표를 맡고 있는 조원진 의원은 자당에 500만 원을 기부했다.



이와 함께 방송인 김제동 씨는 우리미래당에 500만 원을 후원했다.



개인의 후원 한도액은 500만 원이다.



중앙당 후원회는 불법 정치자금 논란 때문에 2006년 3월 폐지됐다가 지난해 6월 정치자금법 개정에 따라 11년 만에 부활했다.



