성폭행 의혹을 받고 있던 배우 조민기 씨가 9일 서울시 광진구 모처에서 숨진 채 발견됐다.



조 씨는 오는 12일 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 충북지방경찰청 출두를 앞두고 있었다.



충북지방경찰청 여성청소년수사계는 조 씨에게 성추행을 당했다고 주장하는 청주대 연극학과 2011학번 여학생과 졸업생 등 피해자 10여 명의 진술을 확보해 수사 중이었다. 이명선 기자 overview@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 방송국과 길거리에서 아나운서로 일하다, 지금은 '언론 협동조합 프레시안 기자' 명함 들고 다닙니다. ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

