박수현 "불륜 의혹 거짓…부정청탁 거절에 따른 정치적 보복"

더불어민주당 충남지사 예비후보인 박수현 전 청와대 대변인은 본인을 상대로 한 불륜 의혹이 거짓이라면서, 이는 청와대 대변인 재직 당시 부정 청탁을 거절한 것에 대한 '보복성 정치 공작'이라고 주장했다.



11일 박 예비후보는 국회 정론관에서 가진 기자회견에서 "청와대 대변인 재직 시 전 부인과 이혼 협의가 진행되는 과정에서 수백억 대의 특혜를 주도록 강요받았지만 거절했다"며 "이후 충남지사 예비선거에 등록하자 특혜를 요구했던 장본인들이 기획 조작된 기자회견으로 허위사실을 유포했다"고 밝혔다.



그는 민주당 당원 오영환 씨와 본인의 전 부인 박 모 씨, 전 처형이 이혼을 대가로 우선 순번을 정해 3가지 사업권을 요구했다고 설명했다.



박 예비후보는 이들이 전기차·가스차 충전소를 위한 서울시 토지의 20년 간 무상임대‧사업 인허가와 성남시 분당의 주유소 매입자금 150억 원, 서울 강남구 대치동의 주유소 매입자금 500억 원을 연 4%의 저렴한 이자로 대출받도록 은행을 알선해 달라는 등의 요구를 했다고 말했다.



그는 "이들은 '청와대 대변인 말 한마디면 해결되는 것' 아니냐는 취지로 저의 전 보좌관을 압박했지만, 요구를 들어줄 힘도 없었다"면서 "요구를 들어주지 못하자 이들은 제가 불륜을 벌여 아내가 집을 나갔다는 허위사실을 주장하는 기자회견을 벌였다"고 밝혔다.



그러면서 박 예비후보는 "전 부인과 당원(오영환 씨)이라는 사람의 능력과 판단으로는 이런 엄청난 일을 벌일 수 없다. 착하고 여린 아내(전 부인)가 그럴 리가 없다"며 "일련의 공작에는 이들보다 배후에 저급하고 야비한 세력이 있다는 점을 의심하지 않을 수 없다"고 목소리를 높였다.



그는 김 모 씨와의 불륜 때문에 아내와 이혼했다는 주장에 대해서도 사실이 아니라고 말했다. 박 예비후보는 불륜 의혹이 제기된 김 씨의 전 남편이 '결혼생활 내내 불륜관계나 내연관계가 없었다'는 진술서를 작성해 공개했다는 점, 또 본인의 이혼소송에서 전 부인인 박 씨가 이혼 사유에 대해 '생활고 때문'이라고 적었다는 점 등을 근거로 들었다.



박 예비후보는 "11년 동안의 별거 이유는 생활고였다. 험지에서 야당 정치인으로 살다보니 경제적으로 무능했고 가정을 돌보지 못했다"며 "20년 간 생활의 책임은 저에게 있다. 오늘도 여전히 이 모든 책임은 경제적으로 무능했던 저의 책임"이라고 말했다.



한편 더불어민주당에서 본인에 대해 공직 후보자 적격 여부를 추가로 심사하기로 한 것에 대해 박 예비후보는 "당에서 결정하기 전에 제가 요청했다. 추가 검증위원회도 바로 해달라고 요청했다"며 "상대방이 제기하는 의혹은 말이지만 제가 하는 말엔 근거가 있다"고 자신감을 보이기도 했다.



이재호 기자 jh1128@pressian.com

