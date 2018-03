정의용, '방북·방미 결과 설명' 중국방문 때 시진핑 면담할 듯

정의용 청와대 국가안보실장이 방북 및 방미 결과를 설명하기 위해 오는 12일 방중해 시진핑(習近平) 중국 국가 주석을 면담할 가능성이 큰 것으로 알려졌다.



11일 베이징 소식통에 따르면 정의용 실장은 오는 12일부터 13일까지 1박 2일간의 일정으로 베이징(北京)을 방문해 양제츠 중국 외교담당 국무위원과 만날 것으로 전해졌다.



또한, 오는 4월 남북 정상회담과 5월 북미 정상회담 등에 대한 설명을 위해 시진핑 주석과 면담도 추진 중으로 알려졌다.



한 소식통은 "정 실장 방중 기간 양제츠 국무위원과 만남이 이뤄질 것으로 보이며 시 주석 면담도 추진 중인데 거의 될 가능성이 있다"고 말했다.



이에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석은 지난 9일(현지시간) 전화통화에서 중국은 한반도 비핵화와 한반도의 평화와 안정 수호, 대화와 협상을 통한 문제 해결을 실현하기 위해 힘쓰겠다면서 조속한 북미 대화에 대한 기대감을 내비친 바 있다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.