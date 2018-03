MB "형에게 67억 빌려" vs 이상은 "모른다"

검찰에 소환된 이명박 전 대통령이 자신의 차명재산 의혹과 관련해 친형 이상은 다스 회장과 엇갈린 진술을 한 것으로 전해졌다.

다스 실소유 문제 등을 놓고 처벌의 갈림길에 서자 형제간 갈등이 표출되는 양상이다.



15일 사정 당국에 따르면 이 전 대통령은 전날 서울중앙지검의 오전 조사에서 형 이 회장으로부터 약 67억원을 '빌렸다'고 진술했다. 이는 이 회장의 '도곡동 땅' 매각대금 150억원 중 67억원이 이 전 대통령 측으로 흘러갔다고 파악한 검찰이 그 배경을 묻자 돌아온 대답이다.



반면 이상은 회장은 이 전 대통령에게 돈을 빌려준 사실을 알지 못한다고 검찰에 진술한 것으로 전해졌다. 검찰은 이 회장이 70억원에 가까운 돈을 빌려줬다면 이를 기억하지 못할 리가 없다고 보고 이 전 대통령 진술의 신빙성을 의심하고 있다.



도곡동 땅 매각자금은 현재 다스 최대 주주인 이 회장이 다스 지분을 취득하게 된 종잣돈이다. 따라서 도곡동 땅의 실제 주인을 밝히는 것은 다스의 진짜 주인을 규명하는 작업과 맥이 닿아있다.



검찰은 이 회장이 다스 지분을 취득한 뒤 남은 도곡동 땅 매각자금이 장기간 계좌에 방치돼 있었으며, 이후 이 전 대통령 논현동 사저 수리비로 40억원이 들어가는 등 67억원이 이 전 대통령을 위해 사용된 사실을 확인했다.



이는 사실상 도곡동 땅의 실소유주가 이 전 대통령이 아니었겠느냐는 의심을 부르는 대목이다.



검찰 관계자는 "이 전 대통령은 이 돈을 이상은 회장으로부터 대여했다고 진술했다"며 "다만, 차용증은 찾지 못했고, 이자는 낸 적이 없으며. 재산등록 여부도 확실하지 않다는 입장"이라고 전했다.



이 전 대통령은 자신의 측근과도 진술이 엇갈렸다.



그는 검찰이 재임 중 청와대에서 작성한 삼성전자의 다스 소송비용 대납 관련 문건을 제시하자 "조작된 문건"이라는 취지로 주장했다. 이 문건은 당시 김백준 총무기획관이 작성한 것으로 김 전 기획관은 작성 사실을 시인했다.



이 전 대통령은 김 전 기획관 외에도 옛 측근들이 각종 범죄의 공모자로 이 전 대통령을 지목한 데 대해 "처벌을 경감하기 위한 허위 진술"이라며 신빙성을 강하게 '폄하'했다고 한다.



이 전 대통령의 주장과 배치되는 진술을 한 옛 측근들은 김 전 기획관, 김희중 전 청와대 부속실장, 이동형 다스 부사장, 김성우 다스 사장, 권승호 전 다스 전무, 이병모 청계재단 국장, 이영배 금강 대표, 박재완 전 정무수석, 김주성 전 국정원 기조실장, 강경호 다스 사장, 이팔성 전 우리금융 회장, 최등규 대보그룹 회장 등 10명이 넘는다고 검찰은 전했다.

