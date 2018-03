'제주4.3 수형인' 김평국 할머니 "경찰이 개 잡듯 때렸다"

" 경찰서에서 개 때려잡듯 매를 휘둘렀어요. 다행히 전기 고문을 피했는데 이번엔 군인들 앞에서 재판 같지도 않은 재판을 받아 영문도 모른채 배를 타고 전주형무소로 끌려갔습니다. "



1948년 가을 그녀의 나이는 18세. 결혼을 준비하던 아라리 동네 처녀 중 한명이었다. 4·3의 광풍 속에서 옥살이를 경험한 이가 88세 할머니가 돼서 정확히 70년만에 법정에 섰다.



▲ 제주4.3수형인인 김평국 할머니가 19일 청구인 진술에 앞서 제주지방법원 앞에서 소감을 밝히고 있다. ⓒ제주의소리(김정호)

제주지방법원 제2형사부(제갈창 부장판사)는 19일 오후 2시 국방경비법 위반 등의 혐의로 옥살이를 한 4.3수형인 생존자 재심사건에 대해 첫 청구인 진술을 들었다.



현장에는 청구인 18명 중 김평국(1930년생.89.여), 현창용(86), 오희춘(1933년생.86.여), 부원휴(1929년생.90)씨 4명이 참석해 70년 전 겪은 4.3의 실상을 털어놨다.



김평국 할머니는 1949년 당시 아라리(현 아라동)에 거주했다. 경찰이 들이 닥친다는 소식에 주민들은 해안가로 대피했다. 김 할머니도 어머니와 동생 2명과 남문통으로 향했다.



먹을 것을 구하기 위해 다시 아라동 집으로 갔지만 경찰에 붙잡혀 목관아지 앞 제주경찰서로 끌려갔다. 다행히 어미니와 동생들은 풀려났지만 자신은 매질을 당했다.



열흘 후 김 할머니는 인근의 한 건물로 다시 끌려갔다. 100여명의 사람들이 포승줄에 묶여 군인들과 마주했다. 건물 내부에는 '고등군법 제77조 내란죄'라는 글귀가 쓰여 있었다.



제대로 된 설명이나 재판도 없이 김 할머니는 또 유치장으로 향했다. 열흘 후 부두에서 배에 오른 김할머니는 전주형무소에 수감됐다. 당시에도 죄명과 형량을 알려주는 이는 없었다.



" 형무소에 끌려 갈 때까지 재판도 없고 왜 옥살이를 하는지도 몰랐어요. 옥중에 징역 1년이라는 얘기를 들었지. 애월에서 끌려 간 어느 애 엄마는 징역 15년을 받았습니다. 참나. "



▲ 제주4.3 재심사건 청구인 18명 중 김평국(89.여), 현창용(86), 오희춘(86.여), 부원휴(90)씨 4명이 청구인 진술을 위해 법원을 찾았다. ⓒ제주의소리(김정호)

재심을 청구한 18명은 1948년 12월 제주도계엄지구 고등군법회의와 1949년 7월 고등군법회의에서 내란죄 등의 누명을 쓰고 최소 1년에서 최대 무기징역을 선고 받았다.



이들은 죽기 전 억울함을 풀겠다며 2017년 4월 재심을 청구했다. 문제는 재심 청구의 근거가 되는 기소장과 공판조서, 판결문 등 입증자료가 존재하지 않는다는 점이다.



군법회의 유일한 자료는 정부기록보존소가 소장한 수형인 명부다. 4.3사건 군법회의의 내용과 경과를 확인할 수 있지만 이 명부를 제외하면 재판과 관련한 어떤 기록도 남아 있지 않다.



형사소송법 제420조(재심이유)에는 재심 청구를 위해서 청구 취지와 재심 사유를 구체적으로 기재한 재심청구서에 원심판결의 등본, 증거자료, 증명서를 법원에 제출하도록 하고 있다.



청구인측 법률대리인은 수형인 명부가 당시 형집행의 근거가 되고 생존자 진술을 통해 당시 구속과 재판의 위법성이 인정되면 재심이 가능하다는 입장이다.



재판부는 변호인의 의견을 존중해 청구인 18명에 대한 진술을 모두 듣기로 했다. 김종민 제주4.3 70주년 기념사업위원회 상임대표도 증인으로 채택해 신문을 진행하기로 했다.



법률대리인은 "재판을 위한 자료가 부족한 것은 사실이다. 가장 중요한 증거는 생존자의 진술"이라며 "70년 만에 제대로 된 재판을 받는 것이 가장 큰 의미가 있다"고 말했다.



재판부는 6월까지 연이어 재판을 열어 청구인 18명에 대한 진술을 모두 듣기로 했다. 이후 빠르면 7월, 늦으면 9월까지 재심사건 개시 여부를 위한 결정이 이뤄질 전망이다.



개시 결정이 이뤄지면 70년 전 재판의 정당성을 다시 판단하는 정식 재판이 이뤄진다. 개시 결정이 받아들여지지 않으면 정식재판 없이 사건은 끝이 난다.



프레시안=제주의소리 교류 기사 1948년 가을 그녀의 나이는 18세. 결혼을 준비하던 아라리 동네 처녀 중 한명이었다. 4·3의 광풍 속에서 옥살이를 경험한 이가 88세 할머니가 돼서 정확히 70년만에 법정에 섰다.제주지방법원 제2형사부(제갈창 부장판사)는 19일 오후 2시 국방경비법 위반 등의 혐의로 옥살이를 한 4.3수형인 생존자 재심사건에 대해 첫 청구인 진술을 들었다.현장에는 청구인 18명 중 김평국(1930년생.89.여), 현창용(86), 오희춘(1933년생.86.여), 부원휴(1929년생.90)씨 4명이 참석해 70년 전 겪은 4.3의 실상을 털어놨다.김평국 할머니는 1949년 당시 아라리(현 아라동)에 거주했다. 경찰이 들이 닥친다는 소식에 주민들은 해안가로 대피했다. 김 할머니도 어머니와 동생 2명과 남문통으로 향했다.먹을 것을 구하기 위해 다시 아라동 집으로 갔지만 경찰에 붙잡혀 목관아지 앞 제주경찰서로 끌려갔다. 다행히 어미니와 동생들은 풀려났지만 자신은 매질을 당했다.열흘 후 김 할머니는 인근의 한 건물로 다시 끌려갔다. 100여명의 사람들이 포승줄에 묶여 군인들과 마주했다. 건물 내부에는 '고등군법 제77조 내란죄'라는 글귀가 쓰여 있었다.제대로 된 설명이나 재판도 없이 김 할머니는 또 유치장으로 향했다. 열흘 후 부두에서 배에 오른 김할머니는 전주형무소에 수감됐다. 당시에도 죄명과 형량을 알려주는 이는 없었다.재심을 청구한 18명은 1948년 12월 제주도계엄지구 고등군법회의와 1949년 7월 고등군법회의에서 내란죄 등의 누명을 쓰고 최소 1년에서 최대 무기징역을 선고 받았다.이들은 죽기 전 억울함을 풀겠다며 2017년 4월 재심을 청구했다. 문제는 재심 청구의 근거가 되는 기소장과 공판조서, 판결문 등 입증자료가 존재하지 않는다는 점이다.군법회의 유일한 자료는 정부기록보존소가 소장한 수형인 명부다. 4.3사건 군법회의의 내용과 경과를 확인할 수 있지만 이 명부를 제외하면 재판과 관련한 어떤 기록도 남아 있지 않다.형사소송법 제420조(재심이유)에는 재심 청구를 위해서 청구 취지와 재심 사유를 구체적으로 기재한 재심청구서에 원심판결의 등본, 증거자료, 증명서를 법원에 제출하도록 하고 있다.청구인측 법률대리인은 수형인 명부가 당시 형집행의 근거가 되고 생존자 진술을 통해 당시 구속과 재판의 위법성이 인정되면 재심이 가능하다는 입장이다.재판부는 변호인의 의견을 존중해 청구인 18명에 대한 진술을 모두 듣기로 했다. 김종민 제주4.3 70주년 기념사업위원회 상임대표도 증인으로 채택해 신문을 진행하기로 했다.법률대리인은 "재판을 위한 자료가 부족한 것은 사실이다. 가장 중요한 증거는 생존자의 진술"이라며 "70년 만에 제대로 된 재판을 받는 것이 가장 큰 의미가 있다"고 말했다.재판부는 6월까지 연이어 재판을 열어 청구인 18명에 대한 진술을 모두 듣기로 했다. 이후 빠르면 7월, 늦으면 9월까지 재심사건 개시 여부를 위한 결정이 이뤄질 전망이다.개시 결정이 이뤄지면 70년 전 재판의 정당성을 다시 판단하는 정식 재판이 이뤄진다. 개시 결정이 받아들여지지 않으면 정식재판 없이 사건은 끝이 난다. 기사를 끝까지 읽으셨다면…



인터넷 뉴스를 소비하는 많은 이용자들 상당수가 뉴스를 생산한 매체 브랜드를 인지하지 못한다고 합니다. 온라인 뉴스 유통 방식의 탓도 있겠지만, 대동소이한 뉴스를 남발하는 매체도 책임이 있을 것입니다.

관점이 있는 뉴스 프레시안은 독립·대안언론의 저널리즘을 추구합니다. 이러한 저널리즘에 부합하는 기사에 한해 제안 드립니다. 이 기사에 자발적 구독료를 내주신다면, 프레시안의 언론 노동자, 콘텐츠에 기여하는 각계 전문가의 노고에 정당한 보상이 돌아갈 수 있도록 쓰겠습니다. 프레시안이 한국 사회에 필요한 언론이라고 생각하신다면, 참여를 부탁드립니다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. newss@hanmail.net 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 제주4.3 희생자 평균 나이 85.8세…정부 지원 필요 · "제주4.3은 독립과 해방 사회 구조악·불의에 대한 저항" · 판결문 없는 제주4.3 수형인 70년만에 재심 여부 '촉각' ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.