바른미래 "4인 선거구 삭제는 서병수 '낙선'으로 귀결"

'4인 선거구'가 모두 삭제된채 부산시의회 제268회 임시회를 통과한 기초의원 선거구 조례안이 문제제기 없이 서병수 부산시장의 서명을 거쳐 21일 공표되자 지역 정치권에서 이에 대한 비난의 수위가 높아지고 있다.



바른미래당은 이날 이성권·이해성 공동위원장 명의로 논평을 내고 "선거구 획정위원들은 서병수 시장이 직접 위촉한 사람들로 본인이 위촉한 사람들이 중심이 돼 마련한 획정안을 부산시의회가 난도질하고 동료의원이 반대 발언 중임에도 강행 처리된 조례안에 대해 상식 있는 시장이라면 시의회에 재의를 요구해 이의제기를 했어야 한다"고 주장했다.

▲ 부산시의회 본회의장 모습. ⓒ프레시안

이어 "임명직인 경남도지사 권한대행은 획정위 안을 무시한 도의회에 재의를 요구하는 상식적인 행보를 보였는데 선출직인 서병수 시장은 무슨 연유로 문제 제기조차 하지 못하는 것인가"라고 강하게 비판했다.



또한 "서병수 시장은 재임 4년 동안 부산발전을 위한 실적이 특별히 없다는 평가를 받아 왔다. 반면에 측근들은 엘시티 비리에 줄줄이 연루되고 영화계와의 끊임없는 마찰로 부산 영화제의 위상을 깎으면서 재임 4년에 대한 부정적 평가가 지금 서 시장에 대한 부산시민의 낮은 지지도로 나타나는 것이다"고 지적했다.



바른미래당은 "강행 처리된 조례안에 서병수 시장이 서명한 것은 부산시민의 민의를 배반한 행위와 같은데 이러고도 어찌 부산시민께 표를 달라고 할 수 있는지 이해하기 어렵다"며 "서병수시장의 4년 재임 기간에 대한 부산시민의 평가는 80여일 뒤에 서병수 낙선으로 귀결될 것이라 확신한다"고 비난했다.



앞서 지난 16일 열린 부산시의회 제268회 임시회 본회의에서 4인 선거구 7곳이 모두 삭제된 '부산시 자치구·군의회 의원 정수와 지역 선거구 명칭·구역 및 의원 정수에 관한 조례 일부 개정 조례안'의 통과를 막기 위해 바른미래당 김쌍우·전진영 부산시의원이 잇따라 반대 발언을 통해 4인 선거구 확충을 요구했다.



두 의원은 개인당 사용할 수 있는 발언 시간(각 40분)을 모두 사용하는 방식의 의사진행방해로 항의했지만 자유한국당 소속 의원이 대다수인 부산시의회는 반대 발언을 이어가는 전진영 의원을 뺀 채로 전자투표를 실시하고 조례안을 통과시켰다. 이어 "임명직인 경남도지사 권한대행은 획정위 안을 무시한 도의회에 재의를 요구하는 상식적인 행보를 보였는데 선출직인 서병수 시장은 무슨 연유로 문제 제기조차 하지 못하는 것인가"라고 강하게 비판했다.또한 "서병수 시장은 재임 4년 동안 부산발전을 위한 실적이 특별히 없다는 평가를 받아 왔다. 반면에 측근들은 엘시티 비리에 줄줄이 연루되고 영화계와의 끊임없는 마찰로 부산 영화제의 위상을 깎으면서 재임 4년에 대한 부정적 평가가 지금 서 시장에 대한 부산시민의 낮은 지지도로 나타나는 것이다"고 지적했다.바른미래당은 "강행 처리된 조례안에 서병수 시장이 서명한 것은 부산시민의 민의를 배반한 행위와 같은데 이러고도 어찌 부산시민께 표를 달라고 할 수 있는지 이해하기 어렵다"며 "서병수시장의 4년 재임 기간에 대한 부산시민의 평가는 80여일 뒤에 서병수 낙선으로 귀결될 것이라 확신한다"고 비난했다.앞서 지난 16일 열린 부산시의회 제268회 임시회 본회의에서 4인 선거구 7곳이 모두 삭제된 '부산시 자치구·군의회 의원 정수와 지역 선거구 명칭·구역 및 의원 정수에 관한 조례 일부 개정 조례안'의 통과를 막기 위해 바른미래당 김쌍우·전진영 부산시의원이 잇따라 반대 발언을 통해 4인 선거구 확충을 요구했다.두 의원은 개인당 사용할 수 있는 발언 시간(각 40분)을 모두 사용하는 방식의 의사진행방해로 항의했지만 자유한국당 소속 의원이 대다수인 부산시의회는 반대 발언을 이어가는 전진영 의원을 뺀 채로 전자투표를 실시하고 조례안을 통과시켰다. 기사를 끝까지 읽으셨다면…



인터넷 뉴스를 소비하는 많은 이용자들 상당수가 뉴스를 생산한 매체 브랜드를 인지하지 못한다고 합니다. 온라인 뉴스 유통 방식의 탓도 있겠지만, 대동소이한 뉴스를 남발하는 매체도 책임이 있을 것입니다.

관점이 있는 뉴스 프레시안은 독립·대안언론의 저널리즘을 추구합니다. 이러한 저널리즘에 부합하는 기사에 한해 제안 드립니다. 이 기사에 자발적 구독료를 내주신다면, 프레시안의 언론 노동자, 콘텐츠에 기여하는 각계 전문가의 노고에 정당한 보상이 돌아갈 수 있도록 쓰겠습니다. 프레시안이 한국 사회에 필요한 언론이라고 생각하신다면, 참여를 부탁드립니다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 민주당 '원팀' 정경진, 블록체인 기반 노인복지 공약 제시 · 민주당 원팀, 부산시의원.비례대표 시민공모 제안 · 부산 '4인 선거구' 전체 삭제 "한국당의 폭거" · 서병수, '문재인 지방분권안'은 안된다? · 오거돈 "서병수 시장은 낡은 인물, 새로운 인물 필요하다" ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.