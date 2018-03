모리토모 스캔들에 직격탄…日아베 지지율 14%p 급락

모리토모(森友)학원의 국유지 헐값 매각을 둘러싼 사학스캔들로 아베 신조(安倍晋三) 일본 내각의 지지율이 출범 후 가장 큰 폭으로 떨어졌다고 니혼게이자이신문이 26일 보도했다.

니혼게이자이가 23~25일 18세 이상 1천15명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사 결과 아베 내각의 지지율은 2월말 조사 때의 56%에서 14%포인트 급락한 42%로 나타났다.

하락폭은 아베 내각이 지난 2012년 12월 출범한 이후 이 신문이 실시한 여론조사 중 가장 컸다.

아베 내각의 지지율은 반대 여론에도 불구하고 안보관련법제 입법을 강행 추진하던 2015년 7월(38%)과 자민당이 참패했던 도쿄도의회 선거 직후인 작년 7월(39%)를 제외하면 이번이 가장 낮았다.

지지율 급락에는 사학스캔들이 직격탄이 됐다.

사학스캔들을 무마하기 위해 재무성이 감행한 문서 조작과 관련해서는 응답자의 70%가 "아베 총리에게 책임이 있다"고 지적했으며, 이와 관련해 "아소 다로(麻生太郞) 부총리 겸 재무상이 사퇴해야 한다"는 의견은 56%나 됐다.

야당이 주장하는 아베 총리의 부인 아키에(昭惠) 여사의 국회 소환에 대해서는 62%가 "필요하다"고 답했고, 아베 내각을 지지하지 않는 응답자의 46%(복수 응답)는 "총리의 인격에 신뢰가 가지 않는다"고 말했다.

아베 내각의 지지율은 이달 들어 실시된 각 언론사의 여론조사에서 예외 없이 큰 폭으로 하락하고 있다.

이달 실시된 언론사 조사별 아베 내각의 지지율 하락 폭은 닛폰TV 13.7%p(30.3%), 아사히신문 13%p(31%), 마이니치신문 12%p(33%), 지지통신 9.4%p(39.3%), 교도통신 9.4%p(38.7%) 등이다.

차기 총리 적합도에서는 이시바 시게루(石破茂) 전 자민당 간사장이 아베 총리를 제쳐 오는 9월 자민당 총재선거에서 아베 총리의 3연임에 빨간 불이 켜졌다.

차기 총리에 적합한 인물로 이시바 전 간사장을 꼽은 응답자가 1월 조사 때보다 8%p 많은 25%였던 반면 아베 총리가 차기 총리에 적합하다는 응답은 11%p 하락한 24%였다. 아베 총리의 차기 총리 적합도는 3위인 젊은 피 고이즈미 신지로(小泉進次郞·37) 자민당 수석부(副)간사장(22%)보다 겨우 2%p 높았다.

한편 이번 조사에서 응답자의 74%는 트럼프 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장 사이에 추진되고 있는 북미정상회담에 대해 찬성한다고 밝혔다.

북한 문제 해법으로 "대화로 해결해야 한다"는 의견이 지난 1월 조사때보다 7%p 높아진 36%를 기록했지만, "경제제재를 강화해야 한다"는 응답(49%)보다는 낮았다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.