경찰청장, 한국당 '미친개' 발언에 "경찰 수사는 정당"

이철성 경찰청장은 최근 경찰에 대한 자유한국당의 '미친개' 발언으로 한국당과 일선 경찰 간 갈등이 커지는 상황에 대해 경찰 수사가 정당하다고 밝히면서도 "서로 냉정을 찾으면 좋겠다"고 말했다.

이 청장은 26일 기자간담회에서 "울산지방경찰청 사안은 표적이나 의도적 수사는 아닌데 일종의 오해에서 비롯한 것이 있다"며 "수사는 수사대로 진행할 것이지만 냉정을 찾아야 한다"고 말했다.

6·13 지방선거를 앞둔 가운데 한국당은 지난 16일 울산지방경찰청이 아파트 건설현장 비리 수사와 관련해 울산시청 비서실을 압수수색하자 '야당 파괴를 위한 정치공작'으로 규정하고 '광견병 걸린 미친개' 등 원색적 표현으로 비난했다.

한국당에서 경찰에 영장청구권을 부여하는 당론 재검토 언급까지 나오자 일선 경찰들은 내부망과 사회관계망서비스(SNS) 등에 항의 인증샷을 올리고, 발언 당사자인 장제원 의원 사무실 앞에서 1인 시위를 하는 등 강하게 반발하고 있다.

이 청장은 압수수색이 정당한 수사 과정에 따라 이뤄졌다는 울산경찰청 입장과 같은 생각인지 묻자 "예"라고 답했다.

그는 다만 "직원들이 공분하는 부분도 이해는 한다"면서도 "직원들 심정은 충분히 표출됐고 언론을 통해 많이 다뤄졌다. 서로 표현을 자제하고, 공무원으로서도 그렇고 국가적으로도 소모적인 얘기는 안하는 게 맞다고 본다"고 말했다.

