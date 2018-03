김기현 울산시장 동생, 경찰에 자진 출석

아파트 건설사업에 외압을 행사한 혐의로 경찰의 추적을 받아오던 김기현 울산시장의 동생 A씨가 27일 경찰에 자진 출석했다.



이날 오후 4시 30분께 울산지방경찰청에 모습을 드러낸 A씨는 대기하던 취재진에게 "저는 돈 한 푼 받은 적이 없고, 누구에게 해를 입힌 적도 없다"면서 "수사에 성실히 임하겠으며, 수사 결과에서 다 밝혀지기를 기대한다"고 말했다.



A씨는 도착하자마자 진술녹화실로 들어가 조사를 받고 있다.



A씨는 출석에 앞서 미리 배포한 입장문에서 "담당 수사관이 저에게 원한이 있던 사람이고 과거 이 일로 몇 차례 공갈과 협박을 했던 사람이어서, 억울함과 두려움이 앞서 차마 경찰청에 나올 수 없었다"면서 그동안 경찰 조사에 응하지 않았던 이유를 설명했다.



그는 "황운하 청장이 무리하게 수사하고 저와 원한관계에 있는 적절치 못한 사람을 수사관에 임명하는 등 우려스러운 점이 많았다"면서 "담당 수사관이 사건에서 배제됐다는 기사를 보고, 공정한 수사를 받을 수 있을 것이라는 기대에 제 발로 찾아왔다"고 덧붙였다.



A씨는 "수사기관이 의심하는 것과 같은 위법행위도 결단코 없었다"면서 "상세한 것은 조사를 통해 밝혀질 것이고, 미처 인지하지 못한 잘못이 있다면 깊이 반성하고 달게 벌을 받겠다"고 강조했다.



A씨는 경찰 출석 직전에 울산지검을 먼저 찾아갔으나 검찰 측이 "(A씨에 대한) 수사는 경찰이 하고 있으니 경찰로 가라"고 돌려보낸 것으로 확인됐다.



이에 대해 A씨는 "경찰 수사를 신뢰할 수 없고, 공정한 수사를 받고 싶어서 검찰로 먼저 간 것"이라고 설명했다.



A씨는 아파트 건설사업에 외압을 행사했다는 고소·고발에 따라 변호사법 위반 혐의로 입건된 상태다.



그동안 경찰의 소환 조사에 응하지 않아 경찰은 체포영장을 발부받아 A씨를 추적해 왔다.



이와 관련해 A씨의 담당 수사관 B씨가 3년 전 시장 비서실장의 형 C씨를 찾아가 "일이 잘 해결되지 않으면, 시장 동생이 힘들어지고 당연히 시장 비서실장인 당신 동생도 힘들어진다. 일이 잘 해결되도록 동생에게 잘 말해달라"고 협박했다는 폭로가 이어졌다.



C씨는 경찰관 B씨를 협박과 청부수사 등의 혐의로 검찰에 고발했다.



경찰은 수사 공정성에 대한 시비의 소지를 없애고자 수사관 B씨를 수사팀에서 제외했다.

