경찰, '당비대납' 의혹 민주당 전남도당 압수수색

경찰이 '당비대납' 사건과 관련해 더불어민주당 전남도당을 압수 수색을 했다.

27일 전남 영암경찰서에 따르면 경찰은 전날 오후 전남 무안군 삼향읍 소재 민주당 전남도당 사무실을 압수 수색을 해 입당 원서 사본 등을 확보했다.

전남도당은 직접적인 압수수색을 대신해 경찰이 요구한 자료를 임의로 제출하는 방식으로 협조했다.

경찰은 앞서 권리당원 확보를 위해 173명분의 10개월치 당비를 대납한 혐의(공직선거법 위반)로 민주당 당원 A(54·여)씨와 남동생 B(50)씨를 입건해 조사 중이었다.

A씨는 지난해 12월 22일 영암 한 농협 지점을 찾아 민주당 전남도당 계좌에 당비 173만원을 입금했다.

A씨에게 송금 사실을 들은 전남도당 관계자는 문제가 있다고 보고 입금을 취소하도록 했으나 경찰은 당원들의 연체된 당비를 대납하려 했을 가능성을 조사하고 있다.

A씨 남매는 경찰조사에서 B씨가 A씨에게 당원을 모집할 때 복사해뒀던 명단과 돈을 건네며 입금을 부탁했다고 진술했다.

B씨는 입금액 중 50여만원만 자신의 돈이고 나머지는 당원들에게 개별적으로 걷었다면서 당원으로서 입지를 굳히려 한 것일 뿐 다른 사람의 사주를 받은 것은 아니라고 주장한 것으로 알려졌다.

전남도당 관계자는 "도당 자체 조사 결과 당비 대답에 연루된 당직자는 없는 것으로 파악하고 있다. 경찰 수사에 적극적으로 협조할 방침"이라고 말했다.

