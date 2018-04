유엔 안보리, 9일 시리아 '화학무기 사용' 긴급회의

시리아 정부군의 화학무기 공격으로 반군 지역인 동(東)구타 두마에서 사망자가 대거 발생했다는 분석이 제기되면서 미국과 프랑스 등 서방이 대시리아 조치에 착수했다.

8일(현지시간) AP, AFP, 로이터 통신 등에 따르면 유엔 안전보장이사회는 오는 9일 시리아에서 발생한 화학무기 의심 공격을 논의하기 위한 긴급회의를 개최키로 했다.

이는 미국과 프랑스, 영국, 스웨덴 등 9개국 요청에 따른 것이다.

시리아의 바샤르 알아사드 정권의 동맹인 러시아도 곧바로 별도의 안보리 회의 소집을 요청했다. 이 회의 역시 9일 열릴 예정이다.

이 때문에 시리아 사태를 두고 9일 하루 동안 2차례 안보리 회의가 소집될 수도 있다고 dpa통신이 보도했다.

러시아는 "평화와 안보에 대한 국제적인 위협"에 관한 회의라고 밝혔으나 구체적 논의 주제는 불분명한 상태다.

앞서 시리아 반군 활동가와 일부 구조 단체는 지난 7일 시리아 두마 지역의 반군 거점에서 정부군의 독가스 공격으로 최소 40명, 많게는 100명이 숨졌다고 주장했다.

그러나 다른 단체는 질식사 등으로 최소 80명이 숨졌으나, 독가스가 아닌 대피소 붕괴에 따른 것이라고 밝혀 시리아 정부군의 화학무기 공격 여부와 그 배후 등은 아직 명확히 확인되지 않았다.

니키 헤일리 유엔주재 미국대사는 "유엔 안보리는 공동으로 처음의 (화학무기) 반응자들에 대한 즉각적 접근을 요구해야 하며 무슨 일이 벌어졌는지에 관한 독립적인 조사를 지원해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 그는 "이러한 극악무도한 행위에 관여한 자들에게 책임을 물어야 한다"고 강조했다.

유럽연합(EU)의 외교·안보 문제를 총괄하는 대외관계청(EEAS)도 "증거가 시리아 정권이 저지른 또 다른 화학무기 공격을 시사한다"며 국제사회에 즉각적인 대응을 촉구하는 한편 러시아와 이란에 추가적인 공격을 예방하도록 할 것을 요구했다.

장이브 르드리앙 프랑스 외무장관은 "화학무기 사용은 전쟁범죄"라며 유엔 안보리 회의를 최대한 빨리 소집해 시리아 동구타 지역의 상황을 점검해야 한다고 말했다.

그는 또 이번 공격이 "국제 인권법을 철저하게 위반한 것"이라고 비판했다.

프랑스는 그동안 시리아 정부에 화학무기 사용을 자제할 것을 요구해왔다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 2월 열린 기자회견에서 시리아 민간인을 상대로 화학무기를 사용한 사실이 확인될 경우 "프랑스는 공격에 나설 것"이라고 경고했다.

영국 역시 시리아에서의 화학무기 사용에 대한 국제기구의 조사가 진행돼야 하며, 러시아가 이를 막아서는 안 된다는 입장을 보였다.

그러나 러시아 외무부는 이날 성명에서 미국을 향해 "우리는 날조된 구실 아래 이뤄지는 군사적 개입은 절대 용납할 수 없으며, 이는 더욱 심각한 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.

시리아 외무부도 같은 날 시리아 정부가 화학무기를 사용했다는 의혹을 부인하면서 "설득력 없는 얘기를 되풀이하는 것"이라고 비난했다.

앞서 지난 4일 미국과 영국, 프랑스 독일 등 4개국은 1년 전 발생한 시리아 정부군의 민간인에 대한 화학무기 사용에 반드시 책임을 묻겠다는 내용의 공동성명을 발표했다.

이들 4개국은 "시리아 정부군이 사린가스를 사용해 수백 명의 인명을 죽인 극악무도한 공격이 일어난 지 오늘로 1년이 됐다"면서 "누구에 의한 화학무기 사용도 규탄한다. 사태에 책임이 있는 모든 당사자가 반드시 책임을 지도록 하고, 시리아의 극악무도한 공격의 희생자들에게 정의를 되찾아 주도록 쉼 없이 노력하겠다"고 밝혔다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.