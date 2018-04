안보리 '시리아 결의안' 결국 무산…미 독자응징 수순 밟나

'시리아 화학무기 사태'의 진상조사를 위한 유엔 안전보장이사회 결의안 채택이 무산됐다.



시리아의 바사르 알 아사드 정권을 지원하는 러시아가 거부권을 행사했다. 서방이 주도하는 대(對) 시리아 결의안에 대한 러시아의 거부권 행사는 이번이 12번째다.



안보리는 10일(현지시간) 오후 뉴욕 유엔본부에서 회의를 열어 미국이 제안한 '시리아 결의안' 표결에 들어갔지만, 러시아의 거부권 행사로 채택에 실패했다.



결의안이 채택되려면 안보리 15개 이사국 가운데 9개국 이상이 찬성해야 하고, 거부권을 가진 미국·영국·프랑스·러시아·중국 등 5개 상임이사국에서 반대가 나오지 않아야 한다.



미국 주도의 결의안은 시리아 정부군의 화학무기 사용을 규탄하는 동시에 안보리 차원의 새로운 조사기구를 구성하는 방안을 담고 있다.



러시아는 수용할 수 없는 조항이 있다며 반발해왔다.



러시아와 시리아 정부는 화학무기 감시기구인 화학무기 금지기구(OPCW) 차원의 조사를 진행해야 한다는 입장이다. OPCW 측은 화학무기 사용 여부를 가리는 역할을 하되, 사용 주체를 판단하지는 않는다.



시리아 화학무기 공격을 놓고 미국과 러시아가 정면으로 충돌하는 상황이어서 안보리 결의안 무산은 어느 정도 예고된 수순이다. 전날 긴급소집된 안보리 회의에서 미국과 러시아는 서로를 강력히 비난하면서 신경전을 벌였다.



결의안 채택이 부결되면서 미국 등 서방국가들의 '대 시리아 군사응징'도 초읽기에 들어갔다는 관측이 나온다.



앞서 시리아 반군 활동가와 일부 구조 단체는 7일 시리아 두마 지역의 반군 거점에서 정부군의 독가스 공격으로 최소 40명, 많게는 100명이 숨졌다고 주장했다.



시리아의 한 의료구호단체는 사망자가 최소 60명이고 부상자는 1천 명이 넘는다고 말했다.

