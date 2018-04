영경의료재단(이사장·최정웅) 전주병원(병원장 ·임신호), 호성전주병원(병원장· 김종준)이 법무법인 모악(대표 ·김영복·이민호)과 지역발전을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.



영경의료재단은 전주병원과 호성전주병원에 법무팀을 새롭게 신설, 병원 내 고객들에 대한 법률서비스를 강화할 방침이다.



영경의료재단은 법무법인 모악과 업무 협력을 통해 병원 내에서 발생되는 각종 사건, 사고, 분쟁 및 직원들에 대한 법률상담업무를 지원하고 다양한 사회활동을 통해 지역사회 발전에도 기여할 전망이다.



임신호 전주병원장은 “이번 협약으로 병원 내에서 일어나는 다양한 사법적 분쟁에 대한 지원뿐 아니라 병원의 환우분들에게도 법률적인 서비스를 지원하는 방안을 마련할 수 있도록 노력하겠다” 고 말했다.

