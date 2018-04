문재인-김정은 군사분계선·첫 악수 시청률 34.06%

남북 정상이 27일 판문점 군사분계선(MDL)에서 만나 악수를 하는 역사적인 순간에 온 국민의 눈이 쏠렸다.



실시간 시청률조사회사 ATAM에 따르면 이날 오전 9시 29~30분 지상파 3사, 종편 4사, 보도채널 2사에서 생중계한 남북 정상회담 군사분계선 첫 악수 순간 시청률이 34.06%를 기록했다. 이는 전일 동 시간대 시청률 17.41% 대비 16.65%포인트 상승한 것으로 시청자들의 높은 관심을 반영했다.



채널별로는 KBS1 8.48%, MBC 7.53%, SBS 4.92%, JTBC 7.82%, TV조선 2.37%, MBN 1.23%, 채널A 0.17%, 연합뉴스TV 0.09%, YTN 1.45%로 각각 나타났다.



ATAM은 서울수도권 700가구를 기준으로 시청률을 집계한다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.