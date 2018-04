가나 근해서 피랍 우리국민 3명 32일만에 무사 석방

지난달 아프리카 가나 근해에서 해적에 의해 납치됐던 우리 국민 3명이 풀려났다고 외교부가 28일 밝혔다.



재외국민보호의 주무부처로 석방을 측면지원해온 외교부의 당국자는 "피랍됐던 국민 3명이 27일(현지시간) 풀려났고, 우리 측에 인계가 됐다"며 "안전한 장소에 우리 측 보호 하에 있다"고 밝혔다.



이와 관련, 이낙연 국무총리는 28일 페이스북에 글을 올려 "아프리카 가나 해역에서 해적에게 납치됐던 우리 선원 3명이 전원 무사히 석방됐다"고 밝혔다.



이 총리는 이어 "선원들은 건강진단을 마치고 내일 우리 해군 문무대왕함에 탄다"며 "(선원들이) 귀국할지, 현지 체류할지는 각자 의사에 따른다"고 덧붙였다.



외교부는 이날 배포한 보도자료에서 "피랍됐던 우리 국민 3명이 현지시간 27일 오후 무사히 석방돼 현재 안전한 장소에서 휴식을 취하고 있다"며 "석방된 우리 국민 3명의 건강은 대체적으로 양호하다"고 전했다.



이어 "(선원들은) 조속히 가족의 품으로 돌아가서 생활이 정상화되기를 희망하고 있다"며 "선주와 우리 국민 3명은 피랍 이후 석방까지 그간 우리 정부의 적극적인 지원에 사의를 표명했다"고 덧붙였다.



이에 따라 어선 마린 711호의 선장·기관사·항해사 등 우리 국민 3명은 지난달 26일(현지시간) 가나 근해에서 해적에게 피랍된 뒤 32일 만에 자유의 몸이 됐다. 9명으로 구성된 납치세력은 마린 711호를 납치해 나이지리아 해역으로 이동시키던 중 우리 국민 3명 등을 스피드보트로 옮겨 태운 뒤 같은 달 27일 도주했다.



문재인 대통령은 국민의 안전 및 무사 귀환을 위해 청해부대 파견 등 정부 차원의 최대한의 노력을 강구할 것을 지시했고, 정부는 주변국과 우방국에 협력을 요청하고 조속한 석방 유도를 위한 압박 차원에서 문무대왕함을 사건 발생 해역으로 파견하는 등 측면 지원에 총력을 기울여 왔다.



이 과정에서 외교부가 언론에 보도자제 요청을 했다가 나흘 만에 엠바고 요구를 철회하고 사건을 공개하면서 한때 적절성 논란이 제기되기도 했다.



외교부는 "정부는 본부 및 현지 공관에 재외국민보호대책본부와 현장대책반을 각각 설치해 24시간 대응체제를 가동했으며, 관계부처 대책회의를 수시로 개최하면서 외교부 본부·재외공관·관계부처간 유기적인 협조 체제를 운영해 정부 역량을 집중했다"며 "특히 정보당국간 채널을 통한 정보 지원도 석방 과정에서 의미 있는 역할을 했다"고 설명했다.



그러면서 "정부는 현지에 유관부처 관계관으로 구성된 신속대응팀을 파견하여 우리 국민의 안전한 석방 과정을 지원했으며, 우리 국민의 소재 파악 및 문무대왕함의 해당국 기항 등과 관련 가나, 나이지리아 등 현지 관련국과 미국, 유럽연합(EU) 등 우방국들의 적극적인 협조를 확보했다"고 강조했다.



석방된 우리 국민은 일단 문무대왕함에 승선해 가나로 이동할 계획이다. 현재 우리 정부 당국자가 이들과 동행하고 있다. 청해부대는 현지 대사관에 우리 국민을 인도한 이후 소말리아 아덴만 해역으로 복귀해 해적 퇴치 및 선박 지원 활동을 펼칠 예정이다.



외교부는 "사건이 한 달여 만에 무사히 해결된 데에는 선사가 정부와 긴밀히 협력하면서 석방 교섭을 진행해 오는 등 큰 역할을 했으며 특히 국내 가족들이 인내심을 가지고 정부와 선사를 믿고 지지해 준 데 힘입은 바 크다"고 밝혔다. 이어 "선사와 선원 가족들의 적극적 협조와 함께 범정부 차원의 입체적인 대응 활동이 뒷받침돼 여타 피랍 사례에 비해 상대적으로 신속하게 해결됐다"고 평가했다.



외교부는 "정부는 무사 석방된 우리 국민들이 가족의 품으로 귀환하기까지 안전을 위한 제반 조치와 영사조력 제공에 최선을 다할 예정"이라며 "향후에도 기니만 해역 일대 우리 국민이 관여된 선박 피랍 사건 예방 조치를 포함해 재외국민보호를 위한 필요한 노력을 다해나갈 것"이라고 덧붙였다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.