광주시교육청 “남북정상회담 쾌거 통일수학여행으로 이어지기를”

광주시교육청이 27일 ‘2018 남북정상회담’ 관련 입장문을 발표하며 “남북 정상이 금단의 경계선을 넘어서 두 손을 맞잡았다”면서 “이번 정상회담이 통일 수학여행으로 이어지길 희망하다”고 밝혔다.



시교육청은 이날 발표문에서 “이번 회담을 통해 전쟁의 위협이 사라지고, 반드시 한반도의 항구적인 평화가 이루어지기를 기대한다” 며 “남북정상회담으로 틔울 평화의 새싹이 통일 수학여행, 남북교육교류, 평화통일교육으로 꽃피울 수 있도록 시교육청도 최선을 다하겠다”고 강조했다.



시교육청은 이어 “민족 동질성 회복을 위한 통일 수학여행 및 문화‧예술‧체육 분야 남북 학생 교류, 남북 교원들이 참여하는 학술 교류 및 교육기관 상호 방문, 광주학생독립운동기념식에 북한 학생대표단 초청 등 교육부문에서 가능한 다양한 교류방안을 모색하고 추진하겠다”고 말했다.



