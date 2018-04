386 마지막 보이스카웃 송갑석, 광주 서갑 재·보선 본선행 확정

386 운동권의 마지막 보이스카웃 송갑석 노무현재단 광주 운영위원이 광주 서구갑 국회의원 재·보궐 선거 더불어민주당 후보 본선 티켓을 따냈다.

더불어 민주당은 이날 저녁 8시경 송갑석 예비후보가 53.52%를 득표, 권리당원 경선에서 1위를 했다고 발표했다. 박혜자 예비후보는 46.48%를 얻어 2위에 머물렀다.



이번 경선 방식은 권리당원 선거인단 ARS투표 결과를 100% 반영했으며 투표는 27일~28일 양일간 치러졌다.



송 후보의 경선 승리 소식이 전해지자 송 후보 캠프는 기쁨의 눈물바다가 됐다.

▲경선승리가 확정된 후 송갑석 후보가 부인과 손을 맞잡고 지지자들의 환호에 답하고 있다ⓒ 박호재 기자



한때 추미애 대표가 당헌상 여성 의무공천규정을 들어 박혜자 예비후보 전략공천 카드를 내밀면서 절망의 순간을 맞았지만, 중앙당 상경투쟁, 촛불집회 개최 등 강력한 항의에 나서 경선을 쟁취하는 등 우여곡절을 겪은 뒤에 맞은 승리였기 때문이다.



지난 몇 차례의 선거 국면에서도 갑작스런 전략공천 결정으로 출마를 포기해야 했거나 또 지난 총선에서는 어렵게 경선을 통과했으나 국민의당 호남 싹쓸이 쓰나미에 힙쓸려 낙선하는 등 불운의 정치인으로 알려진 송 후보는 이제 권토중래의 기회를 맞게 된 셈이다.



광주 시민사회의 지지를 등에 업고 전략공천 위기를 돌파한 송 후보는 “이번 경선 승리는 저의 승리가 아니라, 광주 시민과 당원 동지들의 승리다”고 말했다.



한편, 이날 오후 2시경 민주당 이인영 국회의원이 격려차 송 후보 캠프를 방문, 지지자들의 큰 박수를 받았다.

