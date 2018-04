마이크 폼페이오 미국 국무부 장관은 28일(현지시간) ABC방송의 '디스 위크'에 출연해 김정은 북한 국무위원장이 "우리가 비핵화를 달성하도록 지도를 펼쳐줄 준비가 됐다"고 밝혔다.

최근 극비리에 북한을 방문한 폼페이오 장관은 김 위원장과 "좋은 대화"를 했다며 이같이 말했다.

폼페이오 장관은 "우리는 두 나라가 직면한 가장 어려운 이슈들에 대해 폭넓게 대화했다"며 "나는 트럼프 대통령이 맡긴 사명이 있었고, 내가 (북한을) 떠날 때 김 위원장이 이 임무를 정확하게 이해하도록 했다"고 설명했다.

그는 현 행정부의 목표가 '완전하고, 검증 가능하며, 불가역적인 비핵화'(CVID)라는 점을 재차 강조하고 "오로지 시간만이 우리가 이를 이룰 수 있을지 말해줄 것"이라고 말했다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

