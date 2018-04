민평당 천정배 의원 “광주시장 후보 세우기 위해 여러 인사 접촉 중”

더불어 민주당의 경선 일정이 마무리 단계에 들어선 가운데 민주평화당이 광주광역시장과 전남지사 후보군을 적극적으로 물색하고 있는 것으로 알려져 지역정가의 관심이 쏠리고 있다.



29일 민평당의 천정배 의원(광주 서구을)은 기자와의 통화에서 “광역단체장 후보를 세우기 위해 노력중이다”고 밝히면서 “좋은 후보를 내세우기 위해 여러 인사들을 접촉중이다” 며 후보를 내겠다는 계획이 실질적으로 진행되고 있음을 암시했다.



민평당 창당의 핵심 주역인 천 의원의 이같은 강렬한 의지 표명은 현재와 같은 민주당 돌풍 구조속에서 과연 민평당이 광역단체장 후보를 세울 수 있겠느냐는 회의론이 대세를 이룬 가운데 나온 얘기여서 민평당이 향후 어떤 결과를 내놓을지 귀추가 주목되고 있다.



민평당의 이같은 움직임에 대해 최영관 교수(전남대 정치학과 명예교수)는 “세 불리의 유무를 떠나서 정당이 지방선거에 후보를 내지 않는다는 것은 내일을 기약하지 않는 것과 같다”며 “지방선거 이후의 정국 운영 전략 차원에서라도 후보를 내세우는 게 맞다”고 말했다.



또 전남지역 농민단체 활동가인 이모씨(전남 나주)는 “지난 총선에서 호남을 석권한 국민의당이 난파하면서 다시 민주당 일색이 되고 나니 민주당의 ‘텃밭 병’이 다시 도지고 있다”고 지적하며 “지역정치의 건강한 발전을 위해서라도 위해서라도 민평당은 이번 지방선거에 후보를 내야한다”고 강조했다.



한편, 민평당은 최근 임호경 화순군수 후보, 이정현 광산 구청장 후보 등 광주 전남 지역의 광역의원 또는 기초단체장 후보들을 속속 세우고 있는 중이다.

