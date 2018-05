노동자단체 "128주년 노동절, 노동자상 꼭 건립한다"

부산지역 노동단체와 진보정당이 128주년 노동절을 맞아 기념행사를 열고 강제징용 노동자상 건립을 위해 함께 나선다.



민주노총 부산본부는 1일 오후 2시 부산 동구 초량동 일본영사관 인근에서 노동자대회를 열고 128주년 노동절을 기념하며 '재벌과 권력의 굴레를 넘어 한국사회 노동을 새로 쓰자'라는 주 구호 아래, '노동헌법 쟁취 및 노동법 개정, 재벌개혁! 비정규직 철폐, 열자, 200만 시대!' 라는 목표를 결의하고 선언했다.



또한 128주년 세계노동절을 맞아 부산에서 시작하는 노동존중, 모든 노동자의 노동할 권리를 보장하는 새로운 부산이 되기를 희망하며 5개 진보정당과 함께 '6.13 지방선거'까지 공동투쟁을 진행한다.



▲ 1일 오후 2시 부산 동구 초량동 일본영사관 인근에서 노동자대회를 열고 공동투쟁을 하고 있는 부산지역 노동자와 진보정당. ⓒ프레시안

이들은 "문재인 정부는 노동존중사회를 국정운영기조로 밝혔다. 지지율은 70%라고 하는데 노동 정책은 오히려 70%만큼 후퇴하고 있다"며 "적폐를 청산하겠다던 그 외침이 어느새 재벌들의 살 길을 찾아주는 노동자에게 고통과 양보를 강요하고 있다"고 설명했다.



이어 "부산은 전국에서도 노동자의 권리가 보장되지 않는 도시로 유명하다. 실업률 1위, 고용률 꼴찌에 비정규직 노동자가 이미 전체 노동자의 절반을 넘었다"며 "20년 넘게 권력을 잡고 있는 적폐세력들이 자신들의 기득권을 유지하는 곳 외에 부산의 노동자를 위해 무엇을 했는가"라고 비난했다.



또한 "이번 지방선거에서 지역의 토착 적폐 세력들이 심판 받을 것이다. 부산 또한 그렇게 되리라 의심치 않는다"며 "부산에서부터 노동존중 세상의 실질적 밑그림을 그리고 노동존중이 실현되도록 함께 합시다"고 시민들의 지지를 호소했다.



이와 함께 침례병원 파산으로 인해 부산지역 의료공백을 메우기 위한 공공병원 설립을 최우선 2대 과제로 제시하고 7대 영역 핵심요구안을 제시하고 부산시가 이를 실현할 수 있도록 노정교섭을 요구할 게획이다.



한편 집회를 마친 민주노총 부산본부는 이날 오전 경찰의 강제 진압으로 막혔던 강제징용 노동자상 건립을 위해 일본영사관 앞으로 행진해 시위를 이어나갈 계획이다.

