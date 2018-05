송원대학교(총장 최수태) 평생교육원(원장 김남경)과 ㈜으뜸정보기술(대표이사 옥상경)는 지난 27일(금) 송원대 본부동 2층 총장실에서 협약식을 가졌다고 1일 밝혔다. ⓒ송원대학

이번 업무협약은 양 기관이 상호협력 체제를 구축해 필요한 지식과 기술을 상호교류하고 인적, 물적자원의 효과적인 활용으로 우수인력 양성과 상호발전을 위해 이뤄졌다.



협약에 따른 세부내용은 인성교육 정보교류, 유·청소년의 인성함양 및 인성교육의 확산, 인성교육 내용구성에 대한 자료연구, 수요 요구조사 및 활용평가에 대한 자료수집, 컨텐츠 제작 및 보급, 사용자 교육 및 강사 양성, 일자리 창출과 취업지원 등이다.



특히 이번 협약을 통해 양 기관은 학생들의 취업지원을 위한 유기적인 협력 체제를 강화하게 되었다

