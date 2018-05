미 공화당 의원 18명, 트럼프 노벨평화상 후보 공식추천

미국 공화당 하원의원 18명이 2일(현지시간) 한반도 비핵화와 한국전쟁 종전을 위해 노력한 공로를 들어 도널드 트럼프 미국 대통령을 노벨평화상 후보로 공식 추천했다.

이날 '노르웨이 노벨위원회'에 발송한 미 의회 공문을 통해서다.

루크 메서 의원(인디애나)을 비롯한 공화당 하원의원 18명은 공문에서 "트럼프 대통령은 북한의 불법 무기 프로그램을 없애고 역내 평화를 가져오고자 북한에 최대의 압박을 부단히 가했다"면서 "트럼프 정부는 중국을 포함한 국제 사회를 성공적으로 결속시켜 역사상 가장 성공적인 국제 제재 체제 중 하나를 도입했다"고 말했다.

특히 성명은 북한이 도발을 멈추라는 국제 사회의 요구를 무시해왔지만, 트럼프 대통령의 '힘을 통한 평화 정책'이 북한을 협상 테이블로 데려왔다고 강조했다.

메서 의원은 지난주 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받아야 한다고 주장한 첫 번째 연방 의원이며, 나머지 의원들도 공화당 내에서 가장 보수적인 의원들로 분류된다고 AP통신이 보도했다.

또 이들 중 다수는 공화당 강세 지역에서 상원의원 또는 주지사 출마를 준비 중이라고 AP는 전했다.

