홍준표에 반기 든 강길부...한국당 '내홍' 격화

울주군수 공천 반발, 강길부 "대표직 사퇴하라" VS 홍준표 "당장 나가라"

'6.13 지방선거' 자유한국당 울산시 울주군수 공천 결과를 놓고 반발하고 있는 강길부 의원(울주군)과 홍준표 당 대표와의 갈등이 극에 달하고 있다.



앞서 한국당 울산시당은 울산시 울주군수 공천을 놓고 한동영 전 시의원을 지지하는 강길부 의원과 이순걸 전 군의장을 지지하는 김두겸 전 울주당협위원장간의 갈등으로 잡음이 끊이질 않았다.



결국 공천관리위원회는 경선을 통해 지난 1일 이순걸 전 군의장을 후보로 확정했으나 이에 대해 강길부 의원은 경선 결과는 수용하지만 탐탁지 않다며 반기를 들고 탈당하겠다는 의사를 밝혔다.



이에 강길부 의원은 지난 3일 국회 정론관에서 기자회견을 열고 "최근 남북정상회담 과정에서 당 대표가 보여준 언행은 실망을 넘어 국민적 분노를 사고 있다"며 "오죽하면 수도권 광역단체장 후보가 홍 대표에게 직격탄을 날려 반성을 촉구했겠느냐"고 이번 지방선거 후보자 공천에 관여하고 있는 홍준표 대표를 비난했다.



이어 "당 운영과 선거대책은 선대위를 꾸려 맡기면 된다. 대한민국 보수 진영의 명예를 회복할 수 있는 마지막 기회라고 생각한다"며 "이번 주까지 사퇴를 안 한다면 제가 중대 결심을 하겠다"고 홍준표 대표에게 사퇴할 것을 요구했다.

▲ 자유한국당 홍준표 당대표. ⓒ프레시안

그러나 이에 대해 홍준표 당 대표는 4일 오전 자신의 페이스북을 통해 "울주 선거 준비하려면 철새는 정리할 수밖에 없다. 더이상 당에 있으면 울주 선거가 어려워진다"며 지난 3일 강길부 의원이 밝힌 탈당 의사에 대한 입장을 올렸다.



그는 "토요일까지 중대 결심하겠다고 했는데 아마도 본인이 추천한 기초의원 비례대표 공천 확정되는 것 보고 나가려고 하는 모양인데 중대 결심까지 하는 마당에 그것까지 챙기고 나가겠다는 것은 도리가 아니다"며 "오늘 당장 나가라"고 오히려 현역 국회의원을 쫓아냈다.



이어 "복당하지 말아야 했을 사람이 복당 과정에서도 애 먹이더니 천여 명의 울주 당원들이 반대해도 설득해서 당협위원장까지 교체, 임명해 주었는데 배은 망덕으로 공천을 미끼로 탈당 협박을 하다니 더 이상 용서할 수 없는 구악 정치이다"며 "나는 그런 사람이 한국당에 소속하고 있다는 것이 부끄럽다. 오늘 당장 나지만 않는다면 출당 조치를 취할 것이다"고 밝혔다.



'6.13 지방선거'가 40일 앞으로 다가왔으나 공천 결과를 놓고 한국당 내부에서는 홍준표 대표의 발언과 결정을 탐탁지 않게 생각하고 있다는 목소리와 함께 강길부 의원 외에도 탈당할 현역 의원들이 다수 발생할 수 있다는 우려가 끊이질 않고 있다. 그러나 이에 대해 홍준표 당 대표는 4일 오전 자신의 페이스북을 통해 "울주 선거 준비하려면 철새는 정리할 수밖에 없다. 더이상 당에 있으면 울주 선거가 어려워진다"며 지난 3일 강길부 의원이 밝힌 탈당 의사에 대한 입장을 올렸다.그는 "토요일까지 중대 결심하겠다고 했는데 아마도 본인이 추천한 기초의원 비례대표 공천 확정되는 것 보고 나가려고 하는 모양인데 중대 결심까지 하는 마당에 그것까지 챙기고 나가겠다는 것은 도리가 아니다"며 "오늘 당장 나가라"고 오히려 현역 국회의원을 쫓아냈다.이어 "복당하지 말아야 했을 사람이 복당 과정에서도 애 먹이더니 천여 명의 울주 당원들이 반대해도 설득해서 당협위원장까지 교체, 임명해 주었는데 배은 망덕으로 공천을 미끼로 탈당 협박을 하다니 더 이상 용서할 수 없는 구악 정치이다"며 "나는 그런 사람이 한국당에 소속하고 있다는 것이 부끄럽다. 오늘 당장 나지만 않는다면 출당 조치를 취할 것이다"고 밝혔다.'6.13 지방선거'가 40일 앞으로 다가왔으나 공천 결과를 놓고 한국당 내부에서는 홍준표 대표의 발언과 결정을 탐탁지 않게 생각하고 있다는 목소리와 함께 강길부 의원 외에도 탈당할 현역 의원들이 다수 발생할 수 있다는 우려가 끊이질 않고 있다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 가덕신공항 놓고 오거돈과 1:1 끝장토론 제안한 서병수 · 한국당, '강성권 여비서 폭행사건' 빌미 민주당 맹공 · 한국당, 강성권 '폭행사건' 관련 부산경찰청 항의방문 · 민주당 송철호 울산시장 후보 '고래고기 사건' 개입 의혹 · 한국당 "서병수 흠집내기 그만하고 공통공약 만들자" ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기