ⓒ조선대학교 조선대학교(총장 강동완) 치과병원(병원장 김수관)이 어린이날을 맞이하여 5월 4일 치과병원 1층 소아치과 대기실에서 병원에 내원중인 소아치과 어린이들을 위해 다채로운 행사를 가졌다.



이번 행사는 돌림판 이벤트(선물증정), 가운입고 사진촬영, 인형탈과 함께 사진 찍기 등 다양한 이벤트로 진행되어 치과병원을 찾은 어린이들과 가족들에게 즐거운 추억을 만들어 주었다.





김수관 병원장은 “이번행사를 통해 저희 치과병원에 내원하는 어린아이들에게 조선대학교치과병원에 대한 좋은 추억을 만들어 주고, 또한 지역민과 유대를 강화하는 계기가 됐으면 한다” 며 “앞으로도 병원을 찾아 주시는 환자분들에게는 친근하고 안전함을, 보호자에게는 편리함을 제공할 수 있도록 최상의 의료서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.





