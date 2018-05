동구 임택, 서구 서대석, 북구 문인, 광산 김삼호 경선 승리

6.13 지방선거에 나설 더불어민주당 광주 4개 구청장 후보 경선결과가 발표됐다.



민주당 광주 광역시당이 5일 11시에 발표한 결과에 따르면 동구는 임택, 서구는 서대석, 북구는 문인, 그리고 광산구는 김삼호 후보가 경선에 승리, 민주당 후보로 본선에 나서게 됐다.



가감산 보정이 반영된 각 후보별 득표순위를 보면 동구는 임택 후보가 47.29%, 2위 강신기 22.85%, 3위 양혜령 20.42%, 4위 강수훈 7.73% 순이었다.



서구는 서대석 후보가 44.32%, 2위 김보현 후보가 28.98%, 3위 김영남 후보가 16.26%, 4위 김성현 후보가 8.63%를 얻었다.



북구는 문인 후보가 39.68%, 2위 조오섭 후보가 34.21%, 3위 문상필 후보가 29.73%를 얻었다.



광산구는 김삼호 후보가 52.64%, 2위 윤봉근 후보가 26.36%, 여성 후보인 윤난실 후보가 26.25%로 3위에 머물렀다.



한편, 민주당 광주시당은 결과에 이의가 있을 경우, 발표 시간인 오전 11시를 기점으로 48시간 이내에 이의신청을 해야한다고 밝혔다.

