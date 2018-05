김성태 폭행범 "혼자 범행"…홍준표 폭행 계획엔 묵묵부답

단식농성 중이던 자유한국당 김성태 원내대표를 폭행한 30대 남성이 "자유한국당이 대한민국을 위해 노력해주기를 바란다"고 말했다.



7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 서울 영등포경찰서를 나선 피의자 김모(31) 씨는 범행 동기를 묻는 취재진의 질문에 "자유한국당은 단식 그만하고, 마음을 잘 추슬러서 대한민국을 위해 노력해주기를 바란다"고 말했다.



이어 "저는 재판에 있을(나올) 어떠한 결과에도 항소하지 않고 승복할 것이며 질문은 안 받겠다"고 큰 목소리로 정면을 바라보며 말했다.



김 씨는 '범행 혼자 계획했는가'라는 질문에 "당연하다"고 답했으며, '한국당 홍준표 대표에 대한 폭행 계획도 세웠는가'라는 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.



모자나 마스크를 쓰지 않고 나온 김 씨는 취재진 앞에 모습을 드러냈다. 이에 앞서 마스크를 착용하지 않겠다고 경찰에 말한 것으로 알려졌다.



김 씨는 지난 5일 오후 2시 30분께 국회 본관 앞에서 단식농성 중이던 김 원내대표에게 악수를 청하는 척 다가가 턱을 1차례 가격한 혐의를 받는다.



김 씨는 범행을 목적으로 국회 안에 들어간 혐의와 체포 후 지구대에서 한국당 성일종 의원을 향해 신발을 던진 혐의도 있다.



서울남부지검 형사4부(신영식 부장검사)는 전날 "정치인을 폭행해 상해를 가하는 등 사안이 중하다"며 상해·폭행·건조물침입 혐의로 김씨에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 청구했다.



김 씨에 대한 영장실질심사는 서울남부지법에서 이날 오후 3시께 열리며 구속영장 발부 여부는 오후 늦게 결정될 것으로 보인다.

