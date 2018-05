전주에서 50대 남편이 부인을 흉기로 찌르고 자해한 사건이 발생해 경찰이 조사 중이다.



7일 오전 11시 38분께 전북 전주시 인후동 한 음식점에서 A모(59)씨가 부인(50)을 낫으로 찌른 뒤 자신의 복부를 자해했다.



A씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고 부인은 병원에서 현재 치료 중이다.



경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. jbeye@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.