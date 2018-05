경찰 "'호텔공사장 갑질' 여성, 이명희 맞다..피해자 확인"

조양호 한진그룹 회장 부인 이명희 일우재단 이사장이 공사장에서 관계자들을 손찌검하는 모습이라는 의혹이 제기됐던 '공사장 갑질 영상' 속 여성은 이 이사장이 맞는 것으로 경찰 조사에서 공식 확인됐다.



7일 경찰에 따르면 이 이사장의 각종 갑질 의혹을 수사하는 서울경찰청 광역수사대는 2014년 5월 그랜드 하얏트 인천 호텔 증축공사장에서 찍힌 해당 영상에 나오는 관계자들을 최근 불러 조사했고, 그 결과 이런 결론을 내렸다.



경찰은 특히 영상에서 이 이사장에게 어깨를 밀쳐지는 등 수차례 손찌검을 당하는 것으로 나오는 '흰색 안전모를 쓴 여성 작업자' 신원을 파악해 피해 진술을 확보하는 데 성공했다.



해당 피해 여성은 "이 이사장의 처벌을 원한다"고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.



당시 현장에 있었던 다른 직원들도 경찰 조사에서 "영상 속 여성이 이명희 이사장이 맞다"고 경찰 조사에서 밝혔다.



영상에는 이 이사장이 설계도면을 바닥에 내팽개치거나 다른 작업자들에게 고성을 지르며 삿대질하는 모습도 나온다.



이에 따라 경찰은 우선 이 이사장을 폭행 및 업무방해 혐의로 입건해 피의자 신분으로 전환한 다음, 수사를 본격적으로 확대하고 있다.



한 경찰 관계자는 "(영상 속 범죄사실에 관해) 이명희 이사장이 부인하기는 어려울 것으로 본다"고 말했다.



광역수사대는 그동안 수집한 피해 진술을 정리·분석하는 한편, 추가 피해자 확보에 총력을 기울이고 있다.



이 이사장은 운전기사·가사도우미·한진그룹 계열사 직원 등에게 수시로 심한 말이나 손찌검을 했다는 의혹이 계속 제기되는 상황이다.



광역수사대 관계자는 "피해자 조사가 최대한 이뤄진 후에 이 이사장을 소환해야 한다"면서 "피해자 확보가 쉽지 않은 상황이다. 피해자들께서 경찰 조사에 적극적으로 응해주시길 바란다"고 말했다.



한편 경찰은 이 이사장 딸 조현민(35) 전 대한항공 전무의 경우 종이컵에 든 음료를 맞았던 피해자 2명이 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힘에 따라, 업무방해 혐의만 적용해 이번 주 안에 검찰로 불구속 송치할 예정이다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

