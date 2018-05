미공개 5‧18영상물, 38년 만에 공개된다

공개되지 않은 5․18영상물이 38년 만에 상영된다.



5․18기록관은 아시아문화원(ACI)과 공동주최로 9일 오후 2시 국립아시아문화전당 극장3에서 미공개 영상기록물 상영회를 개최한다고 밝혔다.



영상은 1980년 5월20일부터 6월1일까지, 국군통합병원과 적십자병원 환자 치료 상황, 전남도청 기자회견 등 광주 일대와 근교를 촬영한 영상기록물로 시위대와 계엄군의 대치, 적십자병원의 영안실, 시민궐기대회, 도지사 기자단 브리핑과 수습위원회 면담, 망월동 안장, 27일 이후 광주의 주요 기관과 시민들의 모습이 담겼다.





ⓒ광주 5.18 기록관

영상기록물은 16㎜ 흑백 필름 총 3롤(권)로, 상영시간은 72분이다. 안타깝게 무성으로 소리는 들을 수 없다. 5․18 관련 영상기록물이 많지 않은 실정에서 이번 영상기록물 수집은 1980년 광주의 상황을 확인할 수 있다는 점에서 사료적 가치가 높다.



5․18기록관은 한국영상자료원과 MOU를 체결, 음화필름(네거티브필름)을 현상하고 한달간 디지털 작업을 거쳐 미공개 영상기록물을 공개했다. 영상기록물은 16㎜ 흑백 필름 총 3롤(권)로, 상영시간은 72분이다. 안타깝게 무성으로 소리는 들을 수 없다. 5․18 관련 영상기록물이 많지 않은 실정에서 이번 영상기록물 수집은 1980년 광주의 상황을 확인할 수 있다는 점에서 사료적 가치가 높다.5․18기록관은 한국영상자료원과 MOU를 체결, 음화필름(네거티브필름)을 현상하고 한달간 디지털 작업을 거쳐 미공개 영상기록물을 공개했다. pjnews@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.