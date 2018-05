검찰 '전방위 사찰' MB 국정원 간부 '포청천' 기소

이명박 정부 시절 국가정보원이 야권 및 진보 성향 인사는 물론 여권 정치인의 개인 컴퓨터(PC) 등을 해킹하며 불법 사찰을 한 의혹과 관련해 검찰이 당시 사찰에 관여한 국정원 국장을 재판에 넘겼다.



14일 검찰에 따르면 서울중앙지검 국정원 수사팀은 국정원법상 직권남용 권리행사방해 혐의로 김모 전 국정원 방첩국장을 최근 불구속 기소했다.



김씨는 원세훈 전 국정원장 재임 시절인 2011년을 전후해 대북 관련 공작을 수행하는 방첩국 산하에 '포청천'으로 이름 붙은 공작팀을 꾸리고 야권 및 진보인사 등을 상대로 한 불법 사찰을 펼치도록 주도한 혐의를 받는다.



포청천팀은 미행뿐만 아니라 악성 코드로 PC를 해킹해 이메일 자료 등을 빼내는 방식으로 사찰 대상자의 일거수일투족을 감시한 것으로 검찰은 판단했다.



국정원의 PC 해킹을 당한 대상에는 배우 문성근씨를 비롯해 봉은사 전 주지인 명진 스님 등이 포함됐고, 이방호 전 한나라당 사무총장, 황영철 자유한국당 의원 등 당시 여권 인사까지도 사찰대상이 됐던 것으로 전해졌다.



앞서 검찰은 지난달 김모 전 국정원 방첩국장에 대해 구속영장을 청구했으나, 법원은 주요 증거가 이미 수집됐고 피의자의 주거가 일정하다는 등의 사유로 구속영장을 기각했다.



앞서 더불어민주당 민병두 의원은 지난 1월 국회 기자회견에서 제보를 근거로 "국정원이 '포청천'이라는 공작명으로 한명숙·박지원·박원순·최문순·정연주 등 당시 유력 야당 정치인이나 민간인에 대해 불법 사찰을 진행했다"고 주장한 바 있다.



검찰은 불법 사찰의 배후에 이종명 전 국정원 3차장과 원 전 원장의 지시가 있었다고 보고 이들을 추가로 기소한다는 방침이다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.