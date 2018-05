국세청, 다스에 법인세 등 약 400억원 추징

이명박 전 대통령의 실소유 기업이라는 의혹을 받는 자동차 부품회사 다스에 국세청이 거액의 탈루 추징 세액을 통보한 것으로 알려졌다.



15일 관계 당국과 업계에 따르면 국세청은 최근 다스를 상대로 한 특별 세무조사를 마치고 법인세 등 약 400억 원 추징세액을 통보했다.



시가 700억 원 상당의 다스 본사와 공장 등 부동산도 가압류한 것으로 전해졌다.



서울지방국세청은 지난 1월 탈세, 차명계좌 관리 의혹 등을 조사하기 위해 다스 본사를 상대로 세무조사를 벌였다.



이번 조사는 서울청 국제조사과 주도로 이뤄진 것으로 알려졌다.



국제조사과는 해외계좌나 외국과의 거래 과정에 탈세 혐의 등을 살펴보는 곳이다.



다스는 경주의 본사, 서울 공장·연구소 외에도 해외 곳곳에 다수 법인을 두고 있다.

