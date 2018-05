지만원 주장 5.18 투입 북 특수부대 ‘제73 광수’ 나타났다

지만원이 5.18 광주민주화운동 당시 채록된 사진에서 광주에 투입된 북한 특수군으로 지목했던 ‘광주 561’명 중 한 사람인 ‘제73 광수’ 신원이 19일 밝혀졌다.



현재 광주광역시 서구 금호동에 살고 있는 지용(남,76)씨는 19일 오후 2시, 5.18기념문화센터 임종수 소장을 찾아와 자신이 지만원이 사진 속에서 지목한 ‘광수 73’이라고 밝혔다.

▲지용(남,76)씨가 임종수 5.18기념문화센터 소장에게 자신이 '73광수'로 지목된 사람임을 밝히고 있다 ⓒ영사모

지만원은 2015년 7월 5일 인터넷신문 뉴스타운(발행인 손상윤) 기고문에서 사진속의 지씨를 “5.18때 광주에 온 북한특수군 보위방첩소대 반탐조 부조장 ‘제73 광수’”라고 지목하며 “73광수는 북한국방위원회 부위원장 겸 조선노동당 작전부장 오극렬이다”라는 주장을 폈다.



이 기고에서 지만원은 ‘제 73 광수’ 와 오극렬의 얼굴 사진을 나란히 게재하고 닮은 부분들을 세세하게 설명하기도 했다.



5.18 광주민주화운동에 무장 시민군으로 참여했던 지용씨가 38년 동안 침묵으로 일관해오다 진실을 밝히려고 나선 것은 이틀 전 딸이 카톡으로 보내온 한 장의 사진 때문이었다.



카톡 사진 속에는 지만원이 뉴스타운 기고에서 북한 특수군으로 지목한 여러명의 ‘광수’가 등징하는데, 이들 중 ‘제73 광수’로 지목된 사람이 아버지의 젊었을 때 모습임을 기억한 딸이 카톡을 보낸 것이다.



지용씨는 80년 5월 18일 계엄군의 만행을 보면서 울분을 참지 못해 광주민주화운동에 뛰어들었다. 당시 옛 전남도청에서 총기를 든 무장시민군으로 활동했던 지씨는 26일 밤 옷을 갈아입기 위해 집(광주시 남구 사동)에 들렸다가 다음 날 새벽 계엄군의 진압작전이 시작되면서 도청에 복귀를 하지 못해 가까스로 목숨을 구했다.



지씨는 이후 지명수배 1호로 수배되자 29일 보안사 합동수사본부에 자수를 했고, 지인의 도움을 받아 보안사에서 풀려났다.

▲ 지만원이 뉴수타운에 기고한 북한특수군 투입 사진 설명ⓒ뉴스타운

지씨는 그동안 5.18유공자 신청도 하지 않았으며 사업에만 몰두해 왔다.



지씨는 임 소장에게 계엄군들이 대검으로 젊은이들을 찌르는 장면, 헬기가 전일빌딩을 향해 수십발의 총을 쏘는 장면을 목격했다고 증언하기도 했다.



한편, 지씨를 면담한 임 소장은 20일 지씨의 증언을 페이스북과 ‘영사모(영화사람모임)’ 블로그에 공개했다.







pjnews@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.