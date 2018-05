한국 기자 제외되자, 北 <노동신문> 기자가 한 말

한국을 제외한 외신기자단이 북한 풍계리 핵실험장 폐기 현장을 참관하기 위해 22일 베이징(北京) 서우두(首都) 공항을 통해 원산으로 향했다.

미국, 영국, 러시아, 중국 등 4개국 외신기자단은 이날 오전 베이징 공항에 도착해 원산행 고려항공 전세기에 탑승했다.

원산행 고려항공 카운터가 이날 오전 8시 30분께(현지시간) 마감되고 세관 통과까지 마무리되면서 외신기자단은 오전 9시에 원산으로 떠났다.

우리 정부는 22일 판문점 개시 통화를 통해 한국 기자단 명단을 통지하려고 했으나 북한은 여전히 접수하지 않아 이날 고려항공 전세기를 통한 방북은 일단 무산됐다.

앞서 북한은 지난 15일 풍계리 핵실험장 폐기행사 취재와 관련한 통지문을 남측에 보내 통신사와 방송사 기자를 각각 4명씩 초청한다고 알려왔지만, 정작 명단 접수는 거부했다.

북한은 지난 12일 외무성 공보를 통해 23∼25일 풍계리 핵실험장 폐기 의식을 진행한다며 한국과 미국, 영국, 중국, 러시아 언론에 취재를 허용할 용의가 있다고 밝힌 바 있다.

한편, 이날 베이징 공항에서 외신기자단 배웅을 위해 북한 노동신문 기자가 나와 눈길을 끌었다.

베이징 특파원인 원종혁 노동신문 기자는 한국 취재진이 이번 활동에 참여하지 못하게 된 데 대해 어떻게 생각하느냐고 묻자 "남측 기자들이 참가해주면 나도 얼마나 좋겠냐"며 "나도 같은 기자로서 (안타깝다), 나도 신문사 기자이다"며 아쉬움을 나타냈다.

이처럼 한국을 제외한 외신기자단이 원산으로 향한 가운데 북한의 핵실험 폐기행사 준비는 비교적 순조롭게 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

북한이 풍계리 핵실험장 폐기행사를 취재할 외국 기자단 수송을 위해 원산과 길주를 잇는 철로를 보수하고 열차 시험운행을 하는 정황도 포착된 것으로 알려졌다. 북한은 원산에 외국 기자단을 위한 프레스센터와 숙소 등을 마련하겠다고 밝힌 바 있다.

미국의 북한 전문매체 38노스는 위성사진을 토대로 북한이 풍계리 핵실험장에서 갱도 폭파 장면 관측을 위한 전망대 설치로 추정되는 작업을 진행 중인 것으로 보인다고 보도했다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.