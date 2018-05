"혐오를 대가로 표를 모으는 선거가 되지 말아야"

전북지역 시민사회단체들은 30일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 이번 지방선거에서 소수자 혐호 발언이 나오지 말아야 한다고 주장하고 있다.ⓒ 최홍욱 기자

전북지역 사회단체들이 지방선거에서 확산되고 있는 소수자에 대한 혐오와 차별에 대해 문제를 제기하고 나섰다.



전북평화와인권연대 등 21개 전북지역 사회단체들은 30일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “한 단체가 전북교육감 후보에게 정책설문을 가장한 혐오선동 질의서를 보내는 등 소수자에 대한 혐오와 차별을 조장하는 행위가 벌어졌다”며 “찬반여부를 떠나 답변에 호응하는 것 자체가 반인권적 단체들에 대한 의견을 청정하는 것이다”고 지적했다.



최근 한 단체가 전국 광역단체장 후보와 교육감 후보에게 성적소수자에 대한 질의서 답변을 받아 발표했다.



전북교육감후보 역시 1명을 제외한 나머지 후보들도 해당 질의서에 답변한 것으로 알려졌다.



단체들은 “혐오와 차별을 조장하는 행위는 표현의 자유가 아닌 또 다른 폭력이다”며 “삶의 공간인 지역사회에서 공공의 장을 통해 사회적 약자와 소수자에 대한 혐오 선동이 이뤄진다면 당사자들에게 심각한 고통과 위협을 줄 수밖에 없다”고 말했다.



이어 “또한 지역주민의 삶의 질과 지역발전을 도모하기 위한 지방선거 취지도 훼손하는 일이다”며 “선거기간 공직선거후보자들이 사회적 약자와 소수자의 존재를부정하거나 혐오를 대가로 표를 모으는 행위를 하지 말 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.



한편 지난 14일 전국 시민사회와 유권자들은 전국적인 시민사회 연대를 통해 ‘지방선거 혐오대응 전국 네트워크’를 구성하고 선거를 빙자한 증오와 혐오에 대한 신고센터 운영을 결의했다.



또 접수된 신고사례를 정리해 혐오발언에 대한 인권적 규제 근거를 만들어갈 예정이다.

ico40176@daum.net 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.